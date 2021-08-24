Порошенко облили зеленкой на Дне независимости - видео

Порошенко облили зеленкой на Дне независимости - видео
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Бывший президент Украины, а ныне лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко таки получил свою порцию зеленки от ура-патриотов страны. "Шоколадного короля" всея Незалежной облили лекарственным раствором возле входа в метро Крещатик, когда он направлялся в кабмин после торжественных мероприятий по случаю Дня независимости.

Соответствующий ролик опубликован в телеграм-канале издания "Страна.ua".

Судя по видео, зеленка залила Петру Алексеевичу левый глаз и капельками попала на лоб.


Как отмечает УНИАН, все произошло уже после шествия так называемого марша защитников – участников, в том числе, военной кампании киевского режима против Донбасса.

Политика в места инцидента увезла машина полиции. Также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого нападавшего. Молодой человек был одет не в камуфляжную форму, в которой ветераны шествовали по центру Киева.


Напомним, молодецкая забава украинских радикалов и националистов бросать в мусорные ящики разных политиков и обливание их зеленкой стала популярна после "революции гидности". За что именно был "наказан" пан Петро, который все лето возил ягоды и фрукты военным ВСУ в зону вооруженного конфликта в Донбассе, пока неизвестно.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вовка Шилов 0505707696
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Настоящий ОДЕССИТ
Петька любит зелень, вот и получил)
Не правда, чтоПорошенко только облили зеленкой на Дне независимости!!! Его высераны ещё и ЗА ВАФ.ИИ!!!
Настоящий ОДЕССИТ
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Петька любит зелень, вот и получил)
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