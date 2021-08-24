На инициативу главы государства по переселению граждан из аварийного жилья будет выделено 45 миллиардов рублей

Президент РФ Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия", где объявил о шагах правительства, в том числе в социальной сфере. Он назвал программу политдвижения народной, поскольку ее соавторами стали жители страны со всех регионов. Речь лидера государства транслировали федеральные телеканалы.

Медицина

По словам президента, эпидемия коронавируса продемонстрировала не только сильные стороны отечественного здравоохранения, но и его проблемы. Путин напомнил, что в стране принято решение о запуске спецпрограммы "по развитию системы медицинской реабилитации, она должна стать современной и доступной, эффективно помогать людям преодолевать последствия болезни и травм". Глава государства призвал "единоросов" содействовать ее реализации.

На программу выделено 100 млрд руб, из них 60 миллиардов – в ближайшие три года.

Помощь военным и правоохранителям

Путин предложил предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов выше инфляции и в 2022-2023 годах.

По его словам, что все военные вне зависимости от количества звезд на погонах получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей.

"Сегодня нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы, поэтому уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут", – отметил верховный главнокомандующий.

Он подчеркнул, что эта выплата должна распространиться также на курсантов военных училищ и силовиков-правоохранителей.

Пенсионеры

Выплату в 10 тыс. руб получат все граждане страны, вышедшие на заслуженный отдых, в том числе и продолжающие трудиться, а также военные пенсионеры, получающие пенсии по линии Минобороны, МВД и других ведомств. Такую выплату необходимо осуществить как можно оперативнее, указал президент.

"На будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции – именно так, как мы и делаем ежегодно, как договорились уже несколько лет назад", – добавил Путин.

Соцвыплаты и банки

Президент поручил на законодательном уровне защитить социальные выплаты от списания за долги и по исполнительным производствам. Этот документ должен быть принять Госдумой незамедлительно после выборов новым составом, "что называется, задним числом".

"То есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги", – подчеркнул глава государства.

По его мнению, банки это смогут легко сделать, с учетом "их чистой прибыли".

Аварийное жилье

В России будет запущена новая программа по переселению граждан из аварийного жилья. На нее планируется выделить 45 млрд руб из федерального бюджета. Путин обратился к представителям "ЕР" поддержать данную инициативу президента в бюджете 2022 года и на плановый период 2023-2024 годов.

Новая программа по расселению людей коснется тех домов, которые признаны аварийными на 1 января 2021 г. по всей стране.

Малый бизнес

Лидер России одобрил идею продлить на год мораторий на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики.

Напомним, единый день голосования в Госдуму состоится 19 сентября. В семи регионах РФ больше миллиона россиян выразили желание участвовать в выборах с помощью дистанционного электронного голосования. Оно пройдет с 17 по 19 сентября.

