Новые межграничные евростены преодолеваются при помощи лестницы за 30 долларов

Страны Прибалтики и Польша просят денег у Евросоюза, выставляя внушительные суммы на охрану условной Германии и Франции от "несметных полчищ" нелегальных мигрантов. В реальности, на фоне истерии о якобы наплыве беженцев с территории Белоруссии они просто хотят пополнить местные бюджеты. Об этом заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Так он прокомментировал агентству РИА ФАН решение Варшавы возвести забор высотой в 2,5 метра на границе с Белоруссией из-за развивающегося миграционного кризиса.

По мнению Сыча, все те государства, которые обвиняют Минск и лично президента Республики Александра Лукашенко в том, что при помощи нелегалов ведется некая гибридная война против европейцев, на самом деле мы наблюдаем искусственное нагнетание истерии. Коллективный Брюссель пытаются убедить в наличии проблемы, которую польские власти и их союзники-прибалты не в состоянии решить своими силами.

"Налицо попытка получить дотации из бюджета Евросоюза. Страны Прибалтики и Польша не намерены строить заборы за собственные средства. Все они обращаются за помощью и выставляют достаточно внушительные счета на охрану условной Германии и Франции от "несметных полчищ" мигрантов", – пояснил эксперт.

Свой вывод Сыч сделал из того факта, что в Польшу за время варшавской истерики пришло около ста беженцев, за последние месяцы в Литву – свыше четырех тысяч. Однако эти цифры вообще не сопоставимы с тем количеством нелегальных мигрантов, которые нагрянули в Европу за 2015-й и 2016 годы. Тогда в ЕС прибыло до двух миллионов беженцев. По словам политолога, это очень разный уровень угрозы.

Он предполагает, что Польша и Прибалтика будут сооружать свои заборы по примеру стены, которую уже несколько лет пытаются возвести постмайданные вожди Незалежной с подачи теперь уже бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка. Сыч обратил внимание на то, что Варшава и Вильнюс уже ввели на границах с Белоруссией режимы ЧП и ЧС, что дает право местным чиновникам проводить закупки без проведения тендеров, а значит, у "нужных подрядчиков".

Впрочем, считает эксперт, возведение в современных условиях межграничных ограждений за сотни миллионов долларов выглядит смешно и нелепо, поскольку они с легкостью преодолеваются "с помощью лестницы за $30". Получается, что на таких "Стенах имени Яценюка" просто пополняются карманы еврочиновников, констатировал Сыч.

Напомним, накануне глава Минобороны Польши Мариуш Блащак объявил о начале строительства на границе с Белоруссией забора. Возведением барьера будут заниматься, в том числе, сами пограничники и солдаты. Уже проложено свыше 100 км колючей проволоки.

