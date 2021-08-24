Россия возбудила дело по статье об экоциде за водную блокаду Крыма

Россия возбудила дело по статье об экоциде за водную блокаду Крыма
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
За шесть последних лет уровень солености залива Сиваш вырос в три раза

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде в связи с водной блокадой Крыма, устроенной киевским режимом в 2014 году. Об этом сообщает во вторник, 24 августа, пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Расследование ведется по статье "Экоцид" в отношении неустановленных пока лиц, находящихся на территории Украины, которые выступали против воссоединения Крыма и России.

Данные граждане нарушили положения Конвенции о запрещении военного или иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, причинив ущерб экономической, социальной и экологической обстановке полуострова, перекрыв Северо-Крымский канал, говорится в заявлении.

Отмечается, что подача днепровской воды по СКК прекращена с 26 апреля 2014 г.

В результате такого шага истощаются сельхозугодия, меняется экосистема залива Сиваш и прилегающих к нему территорий, включая флору и фауну. Соленость залива за эти годы выросла в три раза, указывается в релизе. Сократились популяции всех представителей животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Международного союза охраны природы и природных ресурсов, часть из них можно считать исчезнувшими.

Кроме того, заблокированный канал оказал влияние и на качество питьевой воды.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, в настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства данного преступления и причастных к нему граждан.

Напомним, в 2019 году бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко сигнализировал о проблеме Сиваша и в целом аграрных угодий украинской Херсонщины из-за перекрытых шлюзов Северо-Крымского канала. По его мнению, необдуманные действия постмайданных руководителей бумерангом ударили по местным же жителям.

Еще ранее, в 2015-ом, научный сотрудник Института морских биологических исследований в Севастополе Евгения Карпова сообщила, что процесс засоления восточной части залива Сиваш на западе Азовского моря угрожает гибелью рыб.

Источник: СК России ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость296161
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Гость298471
хрен вам, а не водичку......
Так и запишем: этому зимой газ не отпускать :-)
Гость303510
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Укро-правители - водой. Пиндосы - системой банковских платежей VISA.
Чем насолили вражьи элементы Крымчанам вовремя свинтивших на Родину ещё ? Список открыт.

Вопрос на логику. Если Крым Украинский, науя гнобить эко-геноцидом своих граждан в Крыму ? Ответа нет.
Гость298471
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хрен вам, а не водичку......
Гость297210
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Что за водная блокада Крыма ?
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