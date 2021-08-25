Итоги "Крымской платформы": пять стран Запада озвучили решение по поводу Украины

Итоги "Крымской платформы": пять стран Запада озвучили решение по поводу Украины
Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
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Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария приняли совместное решение по итогам присутствия в Киеве на саммите "Крымская платформа". Они договорились заключить союз, предполагающий финансирование Украины для "смягчения дестабилизирующего влияния России в ее южных и восточных регионах". Об этом говорится на странице Британского посольства в Киеве в "Фэйсбуке". 

Страны намерены создать общий фонд "Партнерство за сильную Украину", пишет URA.RU. Участники будут финансировать инициативы по "повышении устойчивости регионов", затронутых конфликтом. К примеру, указывается в сообщении, средства пойдут на технические консультации с правительством, а также инвестирование в меры, позволяющие улучшить доступ людей к общественным услугам на юге и востоке Украины.

"Это означает более качественные государственные услуги, увеличение доходов домохозяйств и более тесные связи между сообществами, затронутыми конфликтом", – пояснили в ведомстве.

Всего страны намерены собрать £35 млн за три года. "Партнерство" должно начать свою работу до декабря 2021 года, пишет "Свободная пресса". 

Как сообщали в украинском МИД ранее, страны-участницы "Крымской платформы" по итогам саммита решили рассмотреть возможность принятия новых санкций против России, однако отметили, что ввести их могут только в том случае, если действия страны этого потребуют.

На Украине полагают, что "Крымская платформа" оказалась провальной. Многие страны выразили к ней отношение, как минимум, значительно понизив статус посетивших Киев представителей, поскольку понимают, для чего Владимиру Зеленскому нужно было провести такое мероприятие.

Источник: Фэйсбук ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость294958
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35 млн фунтов стерлингов на три года по десять млн на год?! Тут оружием, которое так жаждет получить Украина, и не пахнет. Это как раз подкормка их ворья, которые будут изображать бурную деятельность этой платформы. Так что на этом шабаше все порезвились, погутарили и пошли дальне каждый своей дорогой. Но эти 44 страны, принявшие участие в платформе, стали точно недружественными странами по отношению к России. Так что они в будущем ответку получат. Влад.
Гость алекс
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Гора родила мышь...
Настоящий ОДЕССИТ
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Чудики хотят спасти хохлоебскую панель. И что такое 35 млн. ЕВРО. Только для одного кармана. Обеднели пиндосы со своими шавками.)
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