Ющенко был шокирован: Меркель в личной беседе назвала причину отказа Украине в членстве НАТО

Ющенко был шокирован: Меркель в личной беседе назвала причину отказа Украине в членстве НАТО
Виктор Ющенко. Фото:Oleg Gordienko/Russian Look/www.globallookpress.com
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Экс-глава Украины поделился своим опытом общения с немкой

Последние годы Незалежная привлекает к себе внимание всего мирового сообщества за счет односторонней эскалации конфликта с Россией и скандальных заявлений. Бывшая советская республика на каждом углу кричит о том, что мечтает вступить в НАТО. О любопытном инциденте, связанном с этой темой, рассказал экс-президент государства Виктор Ющенко.

Бывший главнокомандующий незалежных также всеми руками поддерживал возможное вступление Украины в Североатлантический альянс. Он активно вел переговоры с лидерами западного сообщества, такими как немецкий канцлер Ангела Меркель. Однако занимавший тогда пост президента Украины политик не нашел поддержки в лице высокопоставленной немки.

Особенно сильно Ющенко впечатлил саммит натовцев 2008 года. Тогда на сходке в Бухаресте страны-участницы блока согласились с тем, что Украина и Грузия имеют право на вступление в альянс. Однако реализация проекта была отложена на неопределенный срок.

Такое положение дел, разумеется, не привело в восторг киевского верховодца. Ющенко добился разговора с Меркель, который, однако, разочаровал его до глубины души. В короткой беседе канцлер жестко осадила коллегу. Она подчеркнула, что говорить о вступлении в НАТО рано, так как большинство простых украинцев эту идею не поддерживают, пишет "Общественная служба новостей".

Ющенко признался, что был шокирован таким поведением главы германского правительства. Фактический отказ серьезно раздосадовал украинца. Политик всячески отстаивал идею вступления Незалежной в альянс, аргументируя это тем, что только блок способен сдерживать якобы агрессивно настроенную Россию. Самой главной опасностью он считал главу нашей страны Владимира Путина.

"Путин не нападет ни на одного из наших соседей. Потому что создана такая модель, в которой находятся эти страны, их трогать опасно. Они являются членами НАТО", – передает слова Ющенко телеканал "Украина 24".

К слову, недавно известный украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что нынешние киевские власти ведут государство к распаду.

Источник: Украина 24 ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Андрей
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Усраина в НАТЕ, как обезьяна с гранатой, потому и не принимают.
Гость299408
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<цензура> пожеваный! Еще о себе и мнит....
Гость301807
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Да,при Ющенко действительно был очень большой риск вступления Украины в НАТО.Во всех украинских СМИ тогда велась агрессивная пропоганда НАТО.И казалось,что уже ничего не остановит Украину от "вступа до НАТО".Но от Януковича Путин сразу смог добиться внеблокового статуса Украины.И как оказалось,не зря севастопольцы всегда митинговали против НАТО.Ведь в Севастополе и было то самое "большинство простых украинцев",о котором говорила Меркель.И это большинство по их планам сначала подлежало зачистке и истреблению(что укры сейчас делают с Донбассом).И только после этого Укр.могли принять в НАТО.
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