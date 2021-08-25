Боевики рассказали, какие отношения собираются выстраивать с нашей страной

Главным событием уходящего лета стал государственный переворот в Афганистане. Власть в этой стране захватили представители движения "Талибан"*. Боевики считают себя полноправными руководителями азиатской державы и уже выступают с политическими заявлениями. Они успели высказаться и о России.



Так, представитель политического офиса организации Мухаммед Наим убежден, что у признанного террористическим движения неплохие отношения с нашей страной. Высокопоставленный талиб* также высказался о Китайской Народной Республике. Боевики считают Поднебесную своим добрым соседом. Такого же мнения они придерживаются и о России.

"Китай является нашим соседом, у нас с ним хорошие отношения. Это же относится и к России", – заявил Наим.



Представитель новой афганской власти объявил, что организация за годы своего существования успела навести мосты с Ираном, Пакистаном и Узбекистаном. Наим уверен, что эти государства ничуть не расстроены из-за осуществившегося в Афганистане переворота, передает телеканал "360".

Член запрещенного в России движения также заявил, что в ближайшее время талибы* начнут работать над укреплением и развитием отношений с ближайшими соседями афганского государства.



К слову, недавно стало известно, что Центральное разведывательное управление Америки провело тайные переговоры с главой политического офиса боевиков. Главный американский разведчик побывал в Афганистане с секретным визитом.

*организация запрещена в России