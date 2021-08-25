"Хорошие соседи": талибы* выступили с заявлением о России

"Хорошие соседи": талибы* выступили с заявлением о России
Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Боевики рассказали, какие отношения собираются выстраивать с нашей страной

Главным событием уходящего лета стал государственный переворот в Афганистане. Власть в этой стране захватили представители движения "Талибан"*. Боевики считают себя полноправными руководителями азиатской державы и уже выступают с политическими заявлениями. Они успели высказаться и о России.

Так, представитель политического офиса организации Мухаммед Наим убежден, что у признанного террористическим движения неплохие отношения с нашей страной. Высокопоставленный талиб* также высказался о Китайской Народной Республике. Боевики считают Поднебесную своим добрым соседом. Такого же мнения они придерживаются и о России.

"Китай является нашим соседом, у нас с ним хорошие отношения. Это же относится и к России", – заявил Наим.  

Представитель новой афганской власти объявил, что организация за годы своего существования успела навести мосты с Ираном, Пакистаном и Узбекистаном. Наим уверен, что эти государства ничуть не расстроены из-за осуществившегося в Афганистане переворота, передает телеканал "360".

Член запрещенного в России движения также заявил, что в ближайшее время талибы* начнут работать над укреплением и развитием отношений с ближайшими соседями афганского государства.

К слову, недавно стало известно, что Центральное разведывательное управление Америки провело тайные переговоры с главой политического офиса боевиков. Главный американский разведчик побывал в Афганистане с секретным визитом.

*организация запрещена в России

Источник: Телеканал Al Mayadeen ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость300051
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Гость297210
Россия распадётся и уже довольно скоро
Смотри чтобы твоя пиндосия не развалилась на штаты, а все дело к этому идет.
Гость300215
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Гость 289059
Трусливые Янки надеялись ,что вооружив боевиков и потихому съе-сь, они тем самым учинят очередную войну для России, а тут такая печалька , и сами лоханулись на весь, и русским не напакостили :) У отупевших и разжиревших янков мозги совсем заплыли жиром.
Из задача поджечь Узбекистан Таджикистан Казахстан Киргизстан. Поэтому и оставили оружия на миллиарды. Типа торопились. Надо надеяться, что талибы не будут такими же лошарами, как украинские лопухи.
Гость 289059
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Трусливые Янки надеялись ,что вооружив боевиков и потихому съе-сь, они тем самым учинят очередную войну для России, а тут такая печалька , и сами лоханулись на весь, и русским не напакостили :) У отупевших и разжиревших янков мозги совсем заплыли жиром.
Гость299219
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Сергей
Больше всего ...ИНТЕРЕСНОЕ высказывание "... , представитель политического офиса организации Мухаммед Наим убежден, что у признанного террористическим движения неплохие отношения с нашей страной??? Тут уже многое становится ясно...или нет? Читайте между строк.
Против пиндосского мирового зла талибан просто цыплёнок. Только в 21 веке пиндосы разрушили Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан, спровоцировали войны в Грузии в 2008, фашистский переворот на украине в 2014 с последущим вашингтонским управлением украиной, провокации на российских границах вообще без счёта, разжигание войны в Закавказье, в Чёрном море, творят беззаконие в виде санкций и политизация спорта, переписывание истории, искажение исторических событий, лживые обвинения во вмешательстве РФ, провокации с отравлениями, сохранение банды НАТО где 32 бандита готовы напасть на одну Россию.
Гость300215
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Наверное они будут умнее и адекватнее этих клоунов, изображающих из себя украинцев.
Гость303169
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Гость297210
Россия распадётся и уже довольно скоро
Посмотрим, кто развалится первый: Россия или Украина?
Гость297302
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Посмотрим. Талибы уже не те. И у них цель всё таки по созданию своего государства, а не ислам мирового масштаба. Они это понимают. И тут РФ и Китай для них могут оказаться достаточно хорошими помощниками, т.к. это единственные страны, которые не пытаются выстроить их по своим лекалам, а готовы сотрудничать с такими, какие они есть. По теме законов шариата, то думаю они это ослабят в ближайшее время, особенно в крупных городах.
Гость298159
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Гость297210
Россия распадётся и уже довольно скоро
Ну, Обама был президент и то соврал, а Вам и подавно не верю...
Андрей
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Гость297210
Осталось с бармалеями подружить вам. Сами бармалеи и друзья неадекваты
Не мы с хохлами дружить сами не будем, они упороты и неадекватны к слову совсем.
Гость302306
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Гость из будущего
Обманут.
Доверяй , но проверяй. Плохой мир лучше доброй ссоры. А судить нужно по конкретным делам , а не словам. На словах американцы за демократию во всём мире , а как у них народ пришёл к белому дому, так это происки России.Подрых американской демократии и попытка ввергнуть страну в хаус. А сами только и суются во все горячие точки. Не один военный конфликт за последние 70 лет не произошёл без прямого , или косвенного вмешательства американцев. Но у них на это крылатая фраза:" Ничего личного - это просто бизнес".
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