Инициативы от жителей и экспертов из разных регионов страны также были услышаны

Программа, с которой партия "Единая Россия" выходит на выборы, по праву может называться народной, ведь ее соавторами стали представители разных категорий населения со всех регионов страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на втором этапе Съезда "Единой России".

Сам глава государства выступил с инициативой выплатить по 15 тысяч рублей в виде единовременного пособия всем военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, и сотрудникам правоохранительных органов.

"Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах",

– предложил президент. Он также поручил депутатам "Единой России", которые войдут в думскую фракцию в новом созыве, предусмотреть в бюджете на 2022 и 2023 г.г. индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции.

Глава государства поддержал предложение "ЕР" о запуске новой программы расселения из аварийного жилья. На эти цели в бюджете будет предусмотрено 45 млрд рублей.

Еще одна серьезная статья расходов – борьба с лесными пожарами и ликвидация их последствий. На эти цели, в том числе на создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения, будет дополнительно выделено 24 млрд рублей.

В целом перед страной стоит амбициозная задача обновления российского авиапарка, включая санитарную авиацию. На это направят 340 млрд рублей. Но закупать будут отечественные самолеты и вертолеты.

Обратил внимание президент и на меры защиты получателей соцвыплат от кредиторов. По его мнению, необходимо законодательно запретить списание таких средств по долгам. Он поручил депутатам – единороссам заняться этой проблемой, в том числе вернуть людям средства соцподдержки, которые были списаны в пользу кредиторов ранее.

Оценивая предвыборный список кандидатов "Единой России", Путин отметил появление большого количества новых имен. По его словам, это "неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом и делами заслужили уважение и признание". Президент выразил надежду, что обновленная партия будет работать еще более эффективно, сохраняя при этом преемственность законодательной деятельности.

Народная программа "Единой России" состоит из двух частей. Первая называется "Благополучие человека". Данные инициативы касаются повышения доходов россиян, создания новых рабочих мест, мер поддержки всех категорий граждан, вопросов экологии, образования и т.д. Как отметил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, Россия – это социальное государство, поэтому партия уделяет большое внимание социальной политике.

Второй раздел посвящен вопросам обеспечения стабильности и конкурентоспособности страны, развитию регионов. Он так и называется – "Сильная Россия".

Второй этап Съезда "Единой России" состоялся в Москве 24 августа. На нем была принята народная программа, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.