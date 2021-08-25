В Кремле заявили о разногласиях с Турцией

В Кремле заявили о разногласиях с Турцией
Фото: Michael Zegers/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
В вопросе Крыма Россия останется непреклонной

Москва и Анкара являются партнерами, отношения между которыми основываются на торгово-экономическом сотрудничестве. Но по ряду других вопросов между ними имеются серьезные разногласия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя высказывание главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу о роли "Крымской платформы" в вопросе возвращения полуострова Украине, Песков отметил, что состоявшееся в Киеве мероприятие носило антироссийский характер. Развитие же Турцией "крымской темы" в таком ключе относится как раз к области "существенных разногласий" с РФ.

"Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной",

– цитирует РИА "Новости" Пескова. При этом в Кремле заверили, что Москва готова вести диалог с участниками форума "Крымская платформа", чтобы разъяснить им "реальное положение дел" и развеять "заблуждения".

Форум "Крымская платформа" состоялся в Киеве 23 августа. в нем приняли участие представители 46 стран и организаций. От Турции был глава МИД Чавушоглу. По итогам мероприятия участники приняли декларацию с призывом к новым санкциям против России и Крыма. После еще несколько стран договорились финансово помогать Украине противостоять российскому влиянию.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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