В офисе Зеленского намекнули на психические проблемы у Порошенко

В офисе Зеленского намекнули на психические проблемы у Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Киев опроверг причастность к скандальному инциденту с зеленкой

Недавно все украинское общество взбудоражила новость о так называемом нападении на бывшего местного президента Петра Порошенко. Политика облили зеленкой. Комментарий по поводу резонансной ситуации дали в офисе нынешнего главнокомандующего Незалежной Владимира Зеленского.

Представители киевского режима отреагировали на заявление Порошенко. Тот сразу же решил использовать громкое происшествие в своих интересах. Политик заявил, что к нападению на него причастны нынешние власти и даже сам Зеленский. Мол, таким образом они пытаются бороться с сильным политическим соперником. Судя по всему, так Порошенко старается привлечь к себе внимание и напомнить о собственном существовании.

По мнению советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка, Порошенко страдает серьезным недугом.

"Заявления Порошенко нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий", – отрезал политик в беседе с изданием Liga.net. 

Подоляк подчеркнул, что украинские власти не имеют никакого отношения к инциденту с зеленкой. В целом, сподвижник Зеленского считает, что произошедшее с Порошенко является обычным бытовым хулиганством. Нападавший решил выразить свое негативное отношение к скандальному политику и атаковал его, вооружившись бутылочкой с лекарством.

Стоит отметить, что Порошенко весьма высокого мнения о себе и своей значимости. Недавно он заявил, что действующий глава Незалежной боится своего политического оппонента даже больше, чем российского лидера Владимира Путина.

Источник: Liga.net ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость301807
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Так вроде Зеленский с Вальцманом давно уже ролями поменялись.Теперь Порошенко юморист.Что не так?
Вовка Шилов 0505707696
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Вальцман обычный ЖИДо-хохляцкий алкоголик с белой горячкой!
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