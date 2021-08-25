Лавров едко прошелся по новой инициативе Зеленского

Лавров едко прошелся по новой инициативе Зеленского
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеКулеба заявил об "истеричной реакции" российских СМИ из-за "Крымской платформы"
От Украины ждут еще много "радости"

После решения главы Незалежной Владимира Зеленского считать дату крещения Руси началом появления украинской государственности от Киева можно ждать чего угодно – даже объявления Нового года сугубо местным праздником. Такую возможность допустил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в австрийской Вене 25 августа.

Накануне Зеленский подписал указ о том, что День украинской государственности будет отмечаться 28 июля, когда православные празднуют День крещения Руси.

"Они приватизировали День крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине",

– иронично прокомментировал Лавров последние новости из Киева.

Ранее Зеленский объявил, что Киев начинает процесс возвращения на Украину останков знаменитых украинцев, похороненных на территории других стран.

Во вторник, 24 августа, Украина отмечала 30-летие своей независимости. Зеленского до слез растрогал постановочный момент, когда девочка вручала цветы бойцу на параде. Чувства его предшественника Петра Порошенко были иными – в праздничный день его облили зеленкой.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость299410
Пожаловаться Ответить
Гость298776
какие же мерзкие рыла у руководства россии ! пипец просто !
зато они не пишут в комментах про твое мерзкое рыло
Гость299410
Пожаловаться Ответить
Гость298348
Только приобретя ядерное оружие Украина будет на равных разговаривать с такими странами как Россия или Америка А пока Украина слабая с ней не считаются а проще смеются
одного ядерного оружия мало, нужны и оборонительные системы типа с-400, без них толку мало, только себя угробят
Гость298348
Пожаловаться Ответить
Только приобретя ядерное оружие Украина будет на равных разговаривать с такими странами как Россия или Америка А пока Украина слабая с ней не считаются а проще смеются
Гость298776
Пожаловаться Ответить
какие же мерзкие рыла у руководства россии ! пипец просто !
Гость297817
Пожаловаться Ответить
УСРАИНА ЭТО ДУРДОМ
Вовка Шилов 0505707696
Пожаловаться Ответить
Шумеры-укроБАБУИНЫ и мозги, вещи не совместимые!
1
новости партнеров
По теме

Планы Японии заразить Сибирь блохами раскрыла ФСБ

Обнародованы подлинники документов

Немецкий суд вынес решение по делу "Северного потока – 2"

Оператор трубопровода проиграл

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей