Противники талибов в Панджшере запросили помощи у России

Противники талибов в Панджшере запросили помощи у России
Фото: Stringer/XinHua/www.globallookpress.com
Отряды сопротивления утверждают, что это в интересах Москвы

Россия могла бы помочь в урегулировании ситуации в афганском Панджшере. К этому призвал Москву лидер сопротивления запрещенному в РФ террористическому движению "Талибан" Ахмад Масуд в интервью РБК.

При этом он отметил, что в настоящий момент у него и его сторонников контактов с российской стороной не было.

"Я думаю, что Москва может помочь провести что-то вроде экстренных мирных переговоров между нами и "Талибаном" и убедить их прийти на них. Это то, что возможно, и то, что поможет нам", - подчеркнул Масуд.

Он считает, что урегулирование конфликта на северо-востоке Афганистана в интересах РФ, т.к. в противном случае экстремистская идеология "заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России".

Напомним, с 17 августа провинция Панджшер стала центром сопротивления талибам, почти повсеместно захватившим власть в стране. В труднодоступный регион, который сейчас находится под контролем отрядов Ахмада Масуда-младшего, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он объявил себя исполняющим обязанности президента республики. К повстанцам присоединились и военнослужащие правительственных войск.

Отметим, что этнический состав провинции Панджшер представляет подавляющее большинство таджиков.

Буквально накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно следит за ситуацией в Афганистане, однако не будет вмешиваться и ввязываться в вооруженный конфликт "всех против всех". Также ранее сегодня стало известно об организации Минобороны РФ четырех военно-транспортных самолетов для эвакуации россиян и граждан других стран. В общей сложности, они должны вывезти из аэропорта Кабула около 500 человек.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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