Киев уже не может рассчитывать на былую помощь, уверен журналист

Учитывая ситуацию с пандемией и ситуацию в Афганистане, предстоящий визит президента Украины в Белый дом не сможет восстановить былые отношения Киева с Вашингтоном, когда Незалежная позиционировала себя жертвой злодея, возглавлявшего американскую администрацию. Никто не объявил президенту Джо Байдену импичмент из-за Афганистана, никто не станет делать этого и из-за Украины, пишет американский обозреватель Кеннет Рапоза.

Когда-то Украину выставляли в медийном пространстве новой звездой европейского пространства – большой, свободолюбивой и гордой страной, будто бы пострадавшей из-за вероломности России за выбор в пользу Запада. Впоследствии многое изменилось – в особенности РФ с партнерами добилась успешного завершения строительства "Северного потока – 2". Интересы участников проекта простираются дальше интересов и желаний украинской администрации.

"Украинская звезда померкла. Ее громогласность против проекта проигнорировали. А момент, когда она была ближе всего к воспрепятствованию укладке магистрали, приходился на президентство Трампа и его санкционного давления", – пишет Рапоза.



После этого отношения Киева и Вашингтона "угасли". Первому не стоит даже рассчитывать на "прощальные подарки" – у Штатов хватает своих забот после ситуации в Афганистане.

"Учитывая массу серьезных проблем, все, что увезет из США Зеленский – устные заверения в дружбе и поддержке против агрессии со стороны России", – считает обозреватель.

Лучшее отношение, на которое Украина может рассчитывать со стороны Штатов, уверен Рапоза – в лучшем случае равнодушие.

Ранее Зеленский выразил недовольство соглашением США и Германии по поводу "Северного потока – 2".