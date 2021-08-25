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Учитывая ситуацию с пандемией и ситуацию в Афганистане, предстоящий визит президента Украины в Белый дом не сможет восстановить былые отношения Киева с Вашингтоном, когда Незалежная позиционировала себя жертвой злодея, возглавлявшего американскую администрацию. Никто не объявил президенту Джо Байдену импичмент из-за Афганистана, никто не станет делать этого и из-за Украины, пишет американский обозреватель Кеннет Рапоза.
Когда-то Украину выставляли в медийном пространстве новой звездой европейского пространства – большой, свободолюбивой и гордой страной, будто бы пострадавшей из-за вероломности России за выбор в пользу Запада. Впоследствии многое изменилось – в особенности РФ с партнерами добилась успешного завершения строительства "Северного потока – 2". Интересы участников проекта простираются дальше интересов и желаний украинской администрации.
"Украинская звезда померкла. Ее громогласность против проекта проигнорировали. А момент, когда она была ближе всего к воспрепятствованию укладке магистрали, приходился на президентство Трампа и его санкционного давления", – пишет Рапоза.
После этого отношения Киева и Вашингтона "угасли". Первому не стоит даже рассчитывать на "прощальные подарки" – у Штатов хватает своих забот после ситуации в Афганистане.
"Учитывая массу серьезных проблем, все, что увезет из США Зеленский – устные заверения в дружбе и поддержке против агрессии со стороны России", – считает обозреватель.
Лучшее отношение, на которое Украина может рассчитывать со стороны Штатов, уверен Рапоза – в лучшем случае равнодушие.
Ранее Зеленский выразил недовольство соглашением США и Германии по поводу "Северного потока – 2".
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