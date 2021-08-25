В Анкаре объявили о принадлежности Крыма татарам-тюркам

В Анкаре объявили о принадлежности Крыма татарам-тюркам
Фото: Arnulf Hettrich / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
В Турции признали мастерство Путина, отстаивающего российскую позицию по суверенитету страны

Крым "принадлежит" татарам-тюркам. Об этом заявила обозреватель газеты Türkiye Мерьем Айбике Синан, комментируя прошедший в Киеве саммит-шабаш "Крымская платформа".

Журналистка высоко оценила выступление на украинском форуме главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, назвав его речь "самой острой". По ее словам, министр напомнил о четкой позиции Анкары о том, что произошло с полуостровом в 2014 году, а именно "незаконная оккупация".

Также Чавушоглу отметил, что международная система недостаточно эффективна для решения проблемы российского региона и призвал сосредоточиться на дипломатическом урегулировании.

"Мы говорим: "Крым принадлежит татарам-тюркам", – утверждает автор статьи.

При этом она полагает, что Москву не волнует позиция других стран относительно регионов РФ. По ее мнению, президент России Владимир Путин мастерски отстаивает точку зрения своего государства, пользуясь элегантным дипломатическим языком, в то время как Европа и США довольствуются простым ворчанием.

"В этом и состоит суть проблемы", – резюмировала Синан.

Что касается утверждения автора насчет тюрков в Крыму, в этот момент где-то на греческом Олимпе пустили слезу создатели полиса Херсонеса Таврического.

Ранее в среду, 25 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал скандальное заявление турецкого министра. Он заметил, что у Анкары и Москвы по ряду мировых тем существуют серьезные разногласия, и принадлежность Крыма является одним из них. Россия не приемлет позицию Турции и считает ее в корне неверной, подчеркнул Песков.

Источник: Türkiye ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Геннадий Чебурашкин
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С таким же успехом, можно утверждать, что Крым принадлежит скифам, а Турция - персам! :))))))
Но даже турки уже согласны, что Крым не принадлежит Украине и никогда не будет украинским!!! :)))))
Гость302274
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Гость299854
Заявить в ответ, что все жители о. Крита являются гражданами Греции и часть острова оккупирована Турцией незаконно. На Крите нет Турков - только Греки, которых унижает позиция Турции по данному вопросу.
С Кипром не перепутали?
Гость304229
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Сколько россияне п....ли (по другому не скажешь, турок? И на земле, и на воде и отдельно и в союзе их с кем-нибудь, и всё им неймётся. Олег Вещий, русский князь, и щит прибил на вратах Царьграда (будущего Стамбула). Всё лезут на рожон. Опять хотят схлопотать? Естественно, получат по полной - русская земля неприкосновенна! Читай Конституцию РФ. И она будет защищена! Лучше туристов больше принимайте из России. Вам же выгоднее, чем о войне говорить. Влад
Гость301807
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А хохлы ждали,что им там скажут,что Крым украинский?
Гость299854
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Заявить в ответ, что все жители о. Крита являются гражданами Греции и часть острова оккупирована Турцией незаконно. На Крите нет Турков - только Греки, которых унижает позиция Турции по данному вопросу.
Гость300215
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Тогда Москва должна обьявить о принадлежности Арарата Армении и Анталии грекам.
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