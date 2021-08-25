На борту находятся граждане Украины

Четыре самолета, принадлежащие Министерству обороны РФ, вылетели из столицы Афганистана в Россию. Об этом стало известно сегодня, 25 августа.

Согласно приведенным данным, на борту находятся граждане РФ, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Вместе с ними летят и бригады военных медиков. Имеется необходимое оборудование и медикаменты, передает телеканал "360".

Согласно приведенным данным, эвакуацию провели через кабульский аэропорт, удерживаемый военнослужащими НАТО.