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Четыре самолета, принадлежащие Министерству обороны РФ, вылетели из столицы Афганистана в Россию. Об этом стало известно сегодня, 25 августа.
Согласно приведенным данным, на борту находятся граждане РФ, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Вместе с ними летят и бригады военных медиков. Имеется необходимое оборудование и медикаменты, передает телеканал "360".
Согласно приведенным данным, эвакуацию провели через кабульский аэропорт, удерживаемый военнослужащими НАТО.
Обнародованы подлинники документов
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