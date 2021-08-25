Лидер ОПЗЖ призвал сограждан задаться вопросом, что будет с советской трубой, если по ней не будет поступать голубое топливо

У Незалежной большая проблема – она по-прежнему получает российский газ, правда, при этом власти камуфлируют его реверсом, убеждая украинцев в том, что он якобы европейский, хотя в реальности топливо отбирается из трубы на территории страны. Об этом заявил лидер "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью местному телеканалу "Первый независимый".

"Я хочу обратить внимание на самую серьезную проблему – сегодня Украина получает газ из России. Не напрямую, но из прямых поставок. Что происходит? Газ, который идет транзитом в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки о покупке этого газа заключают с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа", – пояснил политик.

Он подчеркнул, что голубое топливо из "страны-агрессора", предназначенное для Незалежной, никуда дальше ее территории не идет, а остается в соборной. По его данным, речь идет о примерно 10-14 млрд куб. м в год. Оппозиционер предложил соотечественникам представить, что по украинской ГТС газ больше не будет транспортироваться в Старый Свет. По его мнению, этот же вопрос сограждане должны задать властям. Правда, ответной реакции они не дождутся, считает Медведчук.

"Более того, любой их ответ будет считаться чистой фабрикацией реальных событий и оценок тех фактов, которые могут наступить для Украины", – сказал лидер ОПЗЖ.

Также кум президента РФ Владимира Путина, как его чаше всего величают в местных СМИ, добавил, что если бы киевский режим не отказывался от прямых поставок газа из России, то голубое топливо оказалось бы во много раз дешевле для конечного потребителя – простых украинцев.

Кроме того он прокомментировал возможность продолжения жизнедеятельности ГТСУ после запуска "Северного потока-2" и завершения в 2024 году контракта на транзит между Москвой и Киевом. Медведчук считает, что украинский маршрут доставки в Европу газа из России можно сохранить, но лишь "на конкурентных началах".

Политик напомнил, что оба балтийских газопровода – "СП" и "СП-2" – на две тысячи километров короче, чем старая советская труба, проложенная когда-то через УССР. А значит, экономически они выгоднее для европейских потребителей и для самой России, поскольку конечная цена на сырье не будет "отягощена" стоимостью транзита.

Медведчук считает, что у Незалежной в этом вопросе есть только один выход – добиваться создания трехстороннего газового консорциума.

