Киев не стремится вернуть под свой контроль регион, что доказывают итоги недавнего саммита

Вопрос с Крымом украинская сторона может закрыть единственным способом. Соответствующее заявление сделал политолог Андрей Ермолаев, выступая в эфире телеканала "НАШ".

Специалист напомнил, что действующая Конституция Российской Федерации закрепляет полуостров за Россией. Более того, Крым соединен мостом с остальной частью страны, и российские власти продолжают заниматься реализацией крупной инвестиционной программой в регионе.

Иными словами, Крым давно связан с остальной материковой частью России не только инфраструктурой и инвестициями, но и, прежде всего, федеративным устройством, как и всякий субъект Российской Федерации.

"Если возможно решение по Крыму, то очень схожее с Курильскими островами. Вопрос будет постоянно выноситься за скобки на будущие времена, к сожалению", – высказался политолог.

По словам украинского специалиста, недавний саммит "Крымская платформа", проведенный по инициативе администрации Незалежной, был лишь ритуалом, который не мог и не сможет возыметь реальный эффект: участники мероприятия лишь подписались под кипой деклараций, и ни о каком практическом результате нет и речи.

Ермолаев напомнил, что Киев не спешит заниматься открытием фондов для инвестирования "крымской проблемы".

"Я веду к тому, что речь идет, скорее, просто о поддержке имиджа самой Украины, нежели ее политики", – пояснил спикер в эфире канала.

Тем временем, добавил он, Москва активным образом взаимодействует с Западом, претворяя в жизнь "Северный поток – 2" и договариваясь с Вашингтоном по поводу стратегической стабильности, Афганистана и Ближнего Востока.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в российских СМИ "все горит" из-за самого факта проведения "Крымской платформы".