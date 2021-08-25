Москва не оставит без реакции предложение Науседы о новых санкциях за Крым

Власти Литвы ведут себя крайне заносчиво и неосмотрительно по отношению к России, что может привести к жесткой реакции со стороны Москвы. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Публикация посвящена прошедшему в Киеве мероприятию "Крымская платформа". Китайцы обратили внимание на смелое заявление президента Литвы Гитанаса Науседы в ходе его речи на саммите. Тот потребовал от РФ "вернуть" Крым Украине, пригрозив Москве новыми санкциями.

Как отмечает издание, у такой смелости Вильнюса есть вполне простое объяснение.

"На первый взгляд кажется, что Науседа озвучил жесткое предупреждение Литвы в адрес России. Но на самом деле идея принадлежит "большому парню за кулисами" – Соединенным Штатам", – говорится в переводе "ПолитРоссии".

Вильнюс пытается разозлить Москву, исполняя указания Вашингтона, однако тем самым ставит под удар именно себя. В качестве примера недальновидной политики литовских властей китайцы приводят отказ прибалтийской республики от атомной энергетики ради вступления в ЕС. В результате чего страна сейчас находится в энергетической зависимости, в том числе, и от РФ, продолжая закупать у нее СПГ.

Литва сильно рискует в своем стремлении любой ценой угодить Штатам, считают китайцы, поскольку Россия может жестко отплатить за провокационные выпады. Издание указывает, что антироссийская и антикитайская политика литовских властей обернется неприятностями для Республики.

"Вильнюс грозит Москве ужесточением санкций, однако если санкции введут против самой Литвы Россия и Китай, она окажется в трудном положении, потому что Соединенные Штаты на помощь не придут", – резюмируют авторы публикации.

Напомним, участники украинского шабаша, как оценил платформу глава МИД РФ Сергей Лавров, приняли по ее итогам ничего не значащую декларацию. Позже США, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария договорились заключить союз, предполагающий финансирование киевского режима для "смягчения дестабилизирующего влияния России" в южных и восточных регионах Украины. Постмайданные коррупционеры, судя по всему, довольны таким исходом.

