Захарова обрушилась с критикой на CNN из-за материала о России

Захарова обрушилась с критикой на CNN из-за материала о России
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американские журналисты пытаются навязать в обществе мнение, что Кремль вмешивается в новый избирательный процесс в США

В последних материалах американского телеканала CNN начали появляться темы якобы вмешательства Москвы в предстоящие выборы в Конгресс США, что свидетельствует о хорошо продаваемой в Америке русофобии. Об этом сегодня заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат заметила, что CNN выпускает репортажи о том, как Россия "кинула все ресурсы на западный избирательный фронт" в попытке повлиять на ход и итоги американской избирательной кампании в 2022 году.

По ее словам, в материалах телеканала о вмешательствах Москвы в штатовские выборы присутствуют спикеры, которые уже давно не связаны с органами власти США. Также американские журналисты не отягощают себя в предоставлении в своих репортажах подтверждающих документов и фактов, указала Захарова.

"Играют на эмоциях: помимо вмешательства в будущие выборы (уже воспринимается как sine qua non) теперь Москва якобы планирует инициировать еще один штурм Капитолия. И это притом что, по мнению американских правоохранителей, штурм нынешний был не спланированным, а стихийным, без руководящей роли не то что Москвы, но даже Вашингтона", – подчеркнула представитель Смоленской площади.

Дипломат добавила, что в США "хорошо продается русофобия". Захарова обратилась к журналистам CNN с вопросом, есть ли у них "остатки профессиональной совести".

Напомним, в Америке со времен выборов в президенты в 2016 году миллиардера Дональда Трампа взяли за моду обвинять Москву во вмешательстве в избирательный процесс в Штатах. Причем этих же упреков РФ не избежала и с приходом в Белый дом Джо Байдена. Российские власти категорически отрицают какое-либо свое участие в американские выборы.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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