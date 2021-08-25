"Надоели попрошайки": французы ответили на мольбы Украины о вступлении в ЕС

"Надоели попрошайки": французы ответили на мольбы Украины о вступлении в ЕС
Paul Zinken/www.globallookpress.com
Пользователи заявили, что не собираются платить налоги за "очередную страну"

Президент Украины Владимир Зеленский сделал вместе с польским коллегой Анджеем Дудой совместное заявление, где утверждается, что последние тридцать лет обе страны приступили к процессу по "возвращению в европейскую семью", однако с разными успехами.

В публикации французского издания Le Figaro также указывается на то, что Киев и Варшава объединены общим понимаем угроз государственной безопасности. Более того, Незалежная защищает не только свою территориальную целостность, проводя военные действия в Донбассе, но и "границы демократического и цивилизационного выбора всей Европы".

"Мы убеждены, что Украина, а также Польша вместе с другими странами выиграют от будущего присоединения Украины к Евросоюзу", – говорится в публикации. 

Уделяется внимание и запуску "Северного потока – 2", который "угрожает" энергетической безопасности всего Европейского союза. Российская сторона же пускает в ход "интоксикацию, саботаж и политическую коррупцию" ради подрыва целостности европейского мира в виде новой газовой магистрали. За счет "газового оружия" Москва надеется усилить давление в отношении Украины – последняя же, указывается в материале, нацелена на сотрудничество и тесные связи с Европой для "реальной защиты" всего демократического мира.

"Очередная страна, которая придет и будет жить на наши налоги. Надоели попрошайки", "Полякам все равно, не им ведь платить", "Хорошо говорить о стране, где до сих пор чествуют пособников Третьего рейха", "Замечательно. Поляки с их антидемократическим уклоном и несоблюдением законов и ценностей ЕС рекомендуют нам украинскую интеграцию", "Сотни миллиардов долларов уйдут на строительство всей украинской инфраструктуры и ее интеграции в ЕС", – пишут возмущенные французские читатели в комментариях.

Ранее Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности, где Россию напрямую обвиняют в подрыве стабильности украинской экономики.

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость 289059
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Красавцы, хоть кто то вслух это произнёс . Все стесняются им предъявить.. уже и на революцию дали и на проволоку для забора , а они как были ворами и попрошайками так ими и остались.
Вовка Шилов 0505707696
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То москальская разводка. Где горилка, а не водка. Должен нам весь белый свет. Много. много, много лет! 30 годов непроМежности, там щеня не только вмэрло,но и разложилось! 30 лет незалежности? 30 лет образования пролежней на теле УРины! Постепенно отмирает промышленность, ВВП, численность населения, природа.... СУГСуйте до последнего гражданина УРины.
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