Меркель упрекнули за слабую реакцию на попытки России расколоть Европу

Меркель упрекнули за слабую реакцию на попытки России расколоть Европу
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Берлин продолжает стремиться к гармонии в отношениях с Москвой, что идет вразрез с мнением коллективного Запада

Прощальный визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель к президенту РФ Владимиру Путину свидетельствует о пропасти между тем, как Россию воспринимают в Германии и в остальном западном мире. Москва пытается расколоть Европу, а немецкие политики никак этому не сопротивляются, но так продолжаться больше не может. С критикой в адрес Берлина обрушился бывший посол США в Германии Джон Корнблюм в статье для газеты Die Welt.

По утверждению американца, большинство стран Запада не сочли уместным визит фрау Меркель к такой "враждебной личности", как Путин. Дипломат полагает, что канцлер осуществила свою поездку в Москву, чтобы показать избирателям своей партии ХДС накануне сентябрьских выборов в Бундестаг, что Германия продолжает "постоянное стремление к гармонии с опасной Россией", и это несмотря на якобы ее агрессивные действия.

Данный визит демонстрирует увеличивающуюся пропасть между восприятие РФ немецкой стороной и коллективным Западом вкупе с НАТО, пишет Корнблюм.

Американец выявил проблему в том, что "очевидная стратегия России, нацеленная на раскол Европы, вызвала" у Меркель, которая известна своим скептическим взглядом на действия Москвы, лишь "слабую реакцию". В связи с этим, предположил экс-посол, ее преемники будут еще более склонны к компромиссам в отношении поведения РФ.

В своих выводах Корнблюм в статье не раз ссылается на британского эксперта Джона Лафа, который подробно описывает, как Москва использует травматические события в истории Запада для того, чтобы распространять нестабильность в Европе. С точки зрения британца, Германия последние 20 лет помогала России влиться в семью народов Старого Света с ее демократическими ценностями, а в итоге ФРГ так и не понял РФ.

Мало этого, Берлин невольно поддержал становление российского "режима", "враждебно противостоящего интересам и ценностям" западного мира.

Напомним, фрау Меркель посетила Москву 20 августа перед своим визитом в Киев, куда она заехала через два дня. Во время переговоров с Путиным немецкий канцлер, в частности, обсуждала запуск "Северного потока-2", жизнедеятельность украинского транзита после 2024 года и урегулирование конфликта в Донбассе.

Владимир Владимирович обещал оставить маршрут перекачки российского газа через ГТСУ в случае потребности в нашем топливе у самих европейцев.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость298215
Пожаловаться Ответить
А коллективный запад это кто? Кучка американских медийных проституток? Соски американской оккупационной администрации в Германии? Продажные беспринципный политики?
Гость299562
Пожаловаться Ответить
Очередной бред психов из НАТО-входящих стран. Это все от геЙндерной революции... Мозги в задницу перетекают...
1
новости партнеров

В Анкаре объявили о принадлежности Крыма татарам-тюркам

В Турции признали мастерство Путина, отстаивающего российскую позицию по суверенитету страны

Украина захотела взять на себя управление "Северным потоком - 2"

Глава ГТС Незалежной заявил, что Киев готов предложить свои услуги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей