Президент Эстонии неожиданно подставила Украину – Пушков

Президент Эстонии неожиданно подставила Украину – Пушков
Керсти Кальюлайд. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кальюлайд своими высказываниями подложила Киеву свинью

Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале оценил слова главы Эстонии Керсти Кальюлайд относительно вступления Незалежной в НАТО и Евросоюз.

Политик во всеуслышание объявила о неготовности Киева к этому шагу. Более того, подходящий момент наступит, вероятно, лет через двадцать. На этом Кальюлайд не остановилась. Госпожа президент рекомендовала гражданам своей страны отказаться от инвестиций в экономику Незалежной, ибо это рискованно на фоне коррупции, процветающей там, передает сайт канала "360". Высока вероятность вовсе лишиться денег.

Глава Эстонии обозначила и условия для вступления Украины в НАТО. Для начала Киев должен вернуть "оккупированные" территории. Речь идет о Донбассе и Крыме. Об этом она заявила накануне, 25 августа, в беседе с изданием "Европейская правда".

Комментируя слова Кальюлайд, Пушков отметил, что она "подложила свинью" украинцам. Своими высказываниями эстонский лидер "не оставила камня на камне от официального киевского лозунга "Украина цэ Еуропа", отмечает "Свободная пресса".

Ранее в СМИ появилась информация, что в кресло генсека НАТО, вероятно, посадят женщину. Среди названных источниками кандидатур оказалась и глава Эстонии. Подробности – в нашем материале.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость298971
Пожаловаться Ответить
Посмотрел её рожу на параде. Думает какого <цензура>.,... я здесь делаю?
Гость Брухман
Пожаловаться Ответить
посмотрите на это лицо - 100% пациент дурки.....
Гость300067
Пожаловаться Ответить
Погнали рогулей. Франция, Эстония, скоро и остальные подтянутся.
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Минное поле дало свой результат!!!
Гость304730
Пожаловаться Ответить
" Для начала Киев должен вернуть территории, которые оккупировал". Что за чушь? Неужели так и сказала?! Тогда точно подстава !
1
новости партнеров

В Анкаре объявили о принадлежности Крыма татарам-тюркам

В Турции признали мастерство Путина, отстаивающего российскую позицию по суверенитету страны

Украина захотела взять на себя управление "Северным потоком - 2"

Глава ГТС Незалежной заявил, что Киев готов предложить свои услуги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей