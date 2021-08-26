Осенью из-за ситуации в Афганистане в Россию могут хлынуть террористы

Осенью из-за ситуации в Афганистане в Россию могут хлынуть террористы
Фото: www.pixabay.com
Кабульские события отразятся на всем мире

Международное сообщество пристально следит за развитием событий в Афганистане. Это государство захвачено боевиками, которые начинают устанавливать свою власть по всей стране. По мнению эксперта Юрия Жданова, происходящее в Афганистане весьма неприятно аукнется и в России. Вскоре в нашу страну может хлынуть поток террористов.

Ситуация в афганском государстве дестабилизирована. При этом, как обратил внимание глава российской секции Международной полицейской ассоциации, в соседних с этой страной государствах орудуют различные террористические организации.

Именно через эти ячейки на территорию нашей страны могут проникнуть не только нелегалы, зарабатывающие себе на жизнь криминальным путем, но и террористы.

Жданов отметил, что особо бдительно нужно следить за ситуацией в Узбекистане и Таджикистане, пишет РИА "Новости".

По прогнозам эксперта, криминогенная обстановка в нашем государстве может усложниться уже этой осенью. Вместе с перепуганными беглецами из Афганистана в страну будут проникать и криминальные элементы, отмечает телеканал "360".

Жданов подчеркнул, что российские власти должны уделить особое внимание контролю ситуации в данной сфере, иначе трагических событий не избежать.

К слову, недавно британские журналисты начали бить тревогу по поводу ситуации вокруг талибов*. Аналитики уверены, что смертоносное американское оружие в руках боевиков обернется против западных государств.

*организация запрещена в России

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость300214
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Наконец-то Утро проснулось. РИА разрешили написать то, о чем сразу говорили политологи. О серьезной опасности для России. Опаздываете, товарищи. Молодняк стал искать новости на других сайтах.
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