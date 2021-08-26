Кабульские события отразятся на всем мире

Международное сообщество пристально следит за развитием событий в Афганистане. Это государство захвачено боевиками, которые начинают устанавливать свою власть по всей стране. По мнению эксперта Юрия Жданова, происходящее в Афганистане весьма неприятно аукнется и в России. Вскоре в нашу страну может хлынуть поток террористов.



Ситуация в афганском государстве дестабилизирована. При этом, как обратил внимание глава российской секции Международной полицейской ассоциации, в соседних с этой страной государствах орудуют различные террористические организации.

Именно через эти ячейки на территорию нашей страны могут проникнуть не только нелегалы, зарабатывающие себе на жизнь криминальным путем, но и террористы.

Жданов отметил, что особо бдительно нужно следить за ситуацией в Узбекистане и Таджикистане, пишет РИА "Новости".

По прогнозам эксперта, криминогенная обстановка в нашем государстве может усложниться уже этой осенью. Вместе с перепуганными беглецами из Афганистана в страну будут проникать и криминальные элементы, отмечает телеканал "360".

Жданов подчеркнул, что российские власти должны уделить особое внимание контролю ситуации в данной сфере, иначе трагических событий не избежать.

К слову, недавно британские журналисты начали бить тревогу по поводу ситуации вокруг талибов*. Аналитики уверены, что смертоносное американское оружие в руках боевиков обернется против западных государств.

*организация запрещена в России