Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Ни для кого не секрет, что нынешние украинские власти во многом держатся на плаву за счет покровительства американских кураторов. Вашингтон давно хотел подобраться вплотную к нашей стране, поэтому глубоко внедрился в Незалежную. Однако в любой момент интересы американцев могут измениться, и тогда Украине не поздоровится.
На такую печальную для украинцев правду жизни обратил внимание исполнительный директор МИА "России сегодня" Кирилл Вышинский. Опытный журналист отлично разбирается в украинской тематике и предсказывает государству незавидную судьбу.
При этом киевские власти не совсем оторваны от мира и пристально следят за происходящим на международной арене. Больше всего они боятся выпасть из зоны интересов Америки. Как только это случится, проект "Украина" будет закрыт, а нынешние верховодцы Незалежной пущены в расход. Разумеется, и в самом государстве начнутся разрушительные процессы.
Вышинский указал, что ситуация вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2", которая несмотря на вопли украинцев, все же будет запущена, уже стала неприятным звоночком для киевского режима. В Незалежной серьезно напряглись из-за нашего трубопровода.
Теперь же Америка покидает Афганистан, что также косвенно может показать Украине ее ближайшее будущее. По мнению Вышинского, которое он озвучил в беседе с корреспондентом издания "Украина.ру", в Киеве хорошо понимают, что их ждет, и очень боятся такого развития событий.
К слову, недавно выяснилось, что Незалежная захотела взять на себя управление "Северным потоком – 2".
В Турции признали мастерство Путина, отстаивающего российскую позицию по суверенитету страны
Глава ГТС Незалежной заявил, что Киев готов предложить свои услуги
Зато в ЕС унитазы блестеть будут!!! Завдяки генетичним уСРАНiНЬСЬКИМ унiтазомийникам!!!
Слава Унитазу!Гальюну слава!Понадусерия понадсосе!