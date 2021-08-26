Зависимость от Вашингтона может дорого обойтись Киеву

Ни для кого не секрет, что нынешние украинские власти во многом держатся на плаву за счет покровительства американских кураторов. Вашингтон давно хотел подобраться вплотную к нашей стране, поэтому глубоко внедрился в Незалежную. Однако в любой момент интересы американцев могут измениться, и тогда Украине не поздоровится.



На такую печальную для украинцев правду жизни обратил внимание исполнительный директор МИА "России сегодня" Кирилл Вышинский. Опытный журналист отлично разбирается в украинской тематике и предсказывает государству незавидную судьбу.

При этом киевские власти не совсем оторваны от мира и пристально следят за происходящим на международной арене. Больше всего они боятся выпасть из зоны интересов Америки. Как только это случится, проект "Украина" будет закрыт, а нынешние верховодцы Незалежной пущены в расход. Разумеется, и в самом государстве начнутся разрушительные процессы.

Вышинский указал, что ситуация вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2", которая несмотря на вопли украинцев, все же будет запущена, уже стала неприятным звоночком для киевского режима. В Незалежной серьезно напряглись из-за нашего трубопровода.

Теперь же Америка покидает Афганистан, что также косвенно может показать Украине ее ближайшее будущее. По мнению Вышинского, которое он озвучил в беседе с корреспондентом издания "Украина.ру", в Киеве хорошо понимают, что их ждет, и очень боятся такого развития событий.

К слову, недавно выяснилось, что Незалежная захотела взять на себя управление "Северным потоком – 2".