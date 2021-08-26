Раскрыты главные страхи Украины из-за США

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Зависимость от Вашингтона может дорого обойтись Киеву

Ни для кого не секрет, что нынешние украинские власти во многом держатся на плаву за счет покровительства американских кураторов. Вашингтон давно хотел подобраться вплотную к нашей стране, поэтому глубоко внедрился в Незалежную. Однако в любой момент интересы американцев могут измениться, и тогда Украине не поздоровится.

На такую печальную для украинцев правду жизни обратил внимание исполнительный директор МИА "России сегодня" Кирилл Вышинский. Опытный журналист отлично разбирается в украинской тематике и предсказывает государству незавидную судьбу.

При этом киевские власти не совсем оторваны от мира и пристально следят за происходящим на международной арене. Больше всего они боятся выпасть из зоны интересов Америки. Как только это случится, проект "Украина" будет закрыт, а нынешние верховодцы Незалежной пущены в расход. Разумеется, и в самом государстве начнутся разрушительные процессы.

Вышинский указал, что ситуация вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2", которая несмотря на вопли украинцев, все же будет запущена, уже стала неприятным звоночком для киевского режима. В Незалежной серьезно напряглись из-за нашего трубопровода.

Теперь же Америка покидает Афганистан, что также косвенно может показать Украине ее ближайшее будущее. По мнению Вышинского, которое он озвучил в беседе с корреспондентом издания "Украина.ру", в Киеве хорошо понимают, что их ждет, и очень боятся такого развития событий.

К слову, недавно выяснилось, что Незалежная захотела взять на себя управление "Северным потоком – 2".

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость300215
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Ничего нового.
Украина обезлюдеет. Рабочие мигранты с Украины не вернутся на родину. Они уже и сейчас в Прибалтике всеми способами стараются получить вид на жительство, зацепиться, перевезти семьи и послать <цензура> родную "страну повального счастья". У прибалтов волосы дыбом - за что боролись...
Зато в ЕС унитазы блестеть будут!!! Завдяки генетичним уСРАНiНЬСЬКИМ унiтазомийникам!!!
Слава Унитазу!Гальюну слава!Понадусерия понадсосе!
Национальная идея свиней - это лоханка с теплой жратвой и мягкая подстилка в теплом месте. Кто не уехал - мечтает уехать. Педриотизм моментально заканчивается, когда свинкам удается перебраться к тепленькой лежанке. И тогда, лежа у пойла, они начинают дружно похрюкивать о своей любви к неньке. Скотина она такая.
Ничего нового.
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ГостьА
Российский журналист "отлично разбирается в украинской тематике". Тухлая пропаганда. Одно и то же. Ничего нового. Изо дня в день. А результат, как всегда, нулевой. Из серии Мели Емеля, твоя неделя.
Украина обезлюдеет. Рабочие мигранты с Украины не вернутся на родину. Они уже и сейчас в Прибалтике всеми способами стараются получить вид на жительство, зацепиться, перевезти семьи и послать <цензура> родную "страну повального счастья". У прибалтов волосы дыбом - за что боролись...
Зато в ЕС унитазы блестеть будут!!! Завдяки генетичним уСРАНiНЬСЬКИМ унiтазомийникам!!!
Слава Унитазу!Гальюну слава!Понадусерия понадсосе!
ГостьА
Пожаловаться Ответить
Российский журналист "отлично разбирается в украинской тематике". Тухлая пропаганда. Одно и то же. Ничего нового. Изо дня в день. А результат, как всегда, нулевой. Из серии Мели Емеля, твоя неделя.
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