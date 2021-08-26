В 2014 году у руководства Незалежной были силы противостоять России

Вопрос возвращения Крыма не стоял бы сейчас перед Украиной, если бы Киев своевременно принял жесткое решение. В этом убежден украинский политолог Андрей Золотарев.

По его мнению, Киев мог избавиться от головной боли одним ударом – по Крымскому парламенту. Тогда бы Незалежная отделалась "малой кровью" – осталась бы без Севастополя, который и так являлся российской военно-морской базой.

"Если бы разнесли здание Верховного совета Крыма с засевшими там "зелеными человечками", возможно, на этом бы все закончилось. Максимум потеряли бы Севастополь",

– высказался эксперт об упущенных возможностях Киева в эфире телеканала "Наш".

При этом Золотарев не согласен с украинскими политиками и чиновниками, которые оправдывают потерю Крыма отсутствием у Незалежной в 2014 году мощной армии, способной противостоять России. По его мнению, ВСУ располагала как минимум четырьмя воздушно-десантными бригадами, способными моментально перекрыть подходы к полуострову.

"Крымские перешейки – это ключ к Крыму, это все знают, кто изучал историю. Не было сделано",

– приводит "ПолитНавигатор" слова Золотарева.

23 августа 2021 г. в Киеве прошел саммит проекта "Крымская платформа", на котором президент Владимир Зеленский объявил о начале "обратного отсчета" по возвращению полуострова. На мероприятие отреагировали в МИД РФ.