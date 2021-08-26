Украина могла сохранить Крым без Севастополя: упущенные возможности Киева назвал эксперт

Украина могла сохранить Крым без Севастополя: упущенные возможности Киева назвал эксперт
Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
В 2014 году у руководства Незалежной были силы противостоять России

Вопрос возвращения Крыма не стоял бы сейчас перед Украиной, если бы Киев своевременно принял жесткое решение. В этом убежден украинский политолог Андрей Золотарев.

По его мнению, Киев мог избавиться от головной боли одним ударом – по Крымскому парламенту. Тогда бы Незалежная отделалась "малой кровью" – осталась бы без Севастополя, который и так являлся российской военно-морской базой.

"Если бы разнесли здание Верховного совета Крыма с засевшими там "зелеными человечками", возможно, на этом бы все закончилось. Максимум потеряли бы Севастополь",

высказался эксперт  об упущенных возможностях Киева в эфире телеканала "Наш".

При этом Золотарев не согласен с украинскими политиками и чиновниками, которые оправдывают потерю Крыма отсутствием у Незалежной в 2014 году мощной армии, способной противостоять России. По его мнению, ВСУ располагала как минимум четырьмя воздушно-десантными бригадами, способными моментально перекрыть подходы к полуострову.

"Крымские перешейки – это ключ к Крыму, это все знают, кто изучал историю. Не было сделано",

– приводит "ПолитНавигатор" слова Золотарева. 

23 августа 2021 г. в Киеве прошел саммит проекта "Крымская платформа", на котором президент Владимир Зеленский объявил о начале "обратного отсчета" по возвращению полуострова. На мероприятие отреагировали в МИД РФ.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Источник: ПолитНавигатор
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Костя
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Крым это Россия , а Украина это позор истории
Гость300215
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Если бы да кабы да у животных, изображающих из себя украинцев, да были бы мозги. Надо было всю эту вонючую бидломразоту тупо загнобить в нулевых и никаких последующих потерь регионов, миллионов населения, промышленности не было бы. А этого щирого писаку с истинно "украинскими" погонялами наверное еще в школе усиленно трахали хулиганы, иначе хоть какой-то мозг у скотинки бы остался.
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