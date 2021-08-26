Поставили ультиматум: кто заставил украинцев отказаться от эвакуации из Афганистана на самолетах РФ

Поставили ультиматум: кто заставил украинцев отказаться от эвакуации из Афганистана на самолетах РФ
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политические интересы важнее киевскому режиму, чем безопасность граждан

Накануне информационное пространство взорвала новость о том, что украинцы, оказавшиеся на территории афганской столицы, отказались эвакуироваться из дестабилизированного государства на военных самолетах России. Сразу сложно было понять, чем может быть мотивирован такой безрассудный поступок. Однако сейчас в информационное поле просачиваются подробности скандального инцидента. Оказалось, что несчастных незалежных заставили проигнорировать возможность спасения из бушующего Кабула.

Такую информацию со ссылкой на источники, близкие к киевским властям, публикует политолог Владимир Карасев. По имеющимся в его распоряжении сведениям, жестоким властителем судьбы незалежных оказался глава украинского СНБО Алексей Данилов.

Карасеву стало известно, что высокопоставленный политик в ультимативной форме запретил находящимся в Кабуле украинцам эвакуироваться на российских самолетах. Всем, кто ослушается распоряжение высокого представителя киевского режима, грозила суровая кара. Таких "изменников родине" обещали строго наказать по прилету в Киев. Данилов заявил, что несчастные люди должны ждать украинский борт. Такую информацию политолог выложил в своем телеграм-канале.

Как известно, украинцы действительно записались на рейс, однако на посадку так и не пришли. Судя по всему, незалежные боятся родные киевские власти значительно больше, чем боевиков.

Источник: Телеграм-канал • Требует проверки
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость304847
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это их выбор,пусть остаются!
Шаман
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Что опять за безопасность, разве в Афгане опасно? Посол РФ сказал, что там стало даже лучше с приходом талибана.
Гость296282
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этого придурка данилова отправить в Кабул, и пусть сидит там вместе со своими гражданами, обеспечивает их всем необходимым, охраняет их от талибов, а также организовывает их эвакуацию, на своих незалежных самолетах, пока эти самолеты не продали богатым туземцам
Гость304074
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Заколебали уже с этой Украиной! Ну, сколько можно! Ну не сели в российский самолет-баба с возу, кобыле легче. Пусть живут как хотят. Нравится им бандера-пусть молятся на него.
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