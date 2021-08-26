Варшава хочет наказать Минск за застрявших на границе мигрантов

Власти Белоруссии могут поплатиться за отказ пустить на свою территорию выдворенных из Польши нелегалов. Об этом сообщил брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Ёзвяк в "Твиттере".

По его данным, Варшава намерена уже в четверг, 26 августа, поставить перед партнерами по ЕС вопрос о введении новых санкций против Минска в связи с ситуацией на границе.

26 августа в Брюсселе запланировано заседание ЕС на уровне послов.

Ранее Польша обвинила белорусское руководство в отказе принять гуманитарную помощь беженцам, оказавшимся на разделительной полосе между двумя республиками. В ответ в МИД РБ напомнили, что поляки сами привезли туда афганцев, значит, и гумпомощь могут передавать напрямую. Это, кстати, попытался сделать польский депутат: погоня за ним пограничников попала на видео.