Над Белоруссией нависла угроза новых санкций

Варшава хочет наказать Минск за застрявших на границе мигрантов

Власти Белоруссии могут поплатиться за отказ пустить на свою территорию выдворенных из Польши нелегалов. Об этом сообщил брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Ёзвяк в "Твиттере".

По его данным, Варшава намерена уже в четверг, 26 августа, поставить перед партнерами по ЕС вопрос о введении новых санкций против Минска в связи с ситуацией на границе.

26 августа в Брюсселе запланировано заседание ЕС на уровне послов.

Ранее Польша обвинила белорусское руководство в отказе принять гуманитарную помощь беженцам, оказавшимся на разделительной полосе между двумя республиками. В ответ в МИД РБ напомнили, что поляки сами привезли туда афганцев, значит, и гумпомощь могут передавать напрямую. Это, кстати, попытался сделать польский депутат: погоня за ним пограничников попала на видео.

Источник: Твиттер
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость302510
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Батька сам нарвался. Навез самолетами туристов, соседние страны их не пускают. Теперь не знает куда их девать. Да еще новые санкции светят.
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