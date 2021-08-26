Фантазии Киева простираются далеко за горизонт реальности

Требования украинской стороны о возмещении средств в размере 100 млрд долларов за "оккупацию" Крыма не требуют, с точки зрения украинской администрации, никакого обоснования. Однако и предел таких мечтаний никогда не будет достигнут, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя недавнее заявление Киева.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, выступая на "Крымской платформе", что общий экономический ущерб государства от потери полуострова превысил 100 миллиардов долларов – премьер обозначил в качестве обоснования такие факторы, как лишение природных ресурсов, государственных активов, промышленности и "негативные последствия" для людей, пострадавших от "политики агрессора".

Российский сенатор полагает, что завораживающая сумма оказалась для Киева магической цифрой, которую для Киева просто важно было "выкрикнуть". Парламентарий провел аналогию с персонажем романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок" Шурой Балагановым, который мечтал о сумме в 6,4 тысячи рублей. По словам Пушкова, на указанном размере и остановился "потолок фантазии" украинского правительства.

В политическом же поле предел мечтаний местных властей остановлен на членстве в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. Однако долгосрочные перспективы, полагает парламентарий, находятся за пределами мыслей украинского кабмина: никто не желает трезво мыслить, оценивать риски и вспоминать о разорившейся Греции, выходе Великобритании и миграционном кризисе, с которым Евросоюз столкнулся в очередной раз.

"Пустите Дуньку в Европу!" – прокомментировал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее французские читатели с возмущением восприняли совместное заявление Зеленского и Анджея Дуды, в котором президенты просят принять Украину в состав ЕС.