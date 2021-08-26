В Европе не поверили в сделку Меркель и Путина по афганским мигрантам

Украинские теории заговора больше не впечатляют партнеров в ЕС

Утверждения Киева, что Москва и Берлин вступили в сговор из-за ситуации в Афганистане, поступившись украинскими интересами, весьма сомнительно. Такую оценку дал дипломатический источник издания EUobserver в ЕС.

Ранее в Киеве заявили, что уровень представительства Германии в форуме "Крымская платформа" был понижен по просьбе России.

"Путин потребовал от Меркель вывода Мааса с "Крымской платформы", и она выполнила его пожелания",

– заявили изданию в украинском правительстве. По словам источника, взамен Путин пообещал Меркель договориться с "Талибаном" (террористическое движение, запрещено в РФ) не допустить большого потока мигрантов из Афганистана в ЕС и конкретно ФРГ.

Действительно, замена немецкого представителя на "Крымской платформе" произошла буквально накануне мероприятия. Вместо министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса в Киев отправился министр экономики Петер Альтмайер. Но считать это понижением статуса германской делегации оскорбительно, указывает EUobserver.

Издание отмечает, что своих делегатов также заменили Франция и Италия. Поэтому нет никаких оснований подозревать Меркель в сговоре с Кремлем в ущерб интересам Незалежной.

"Это похоже на типичную украинскую теорию заговора",

- прокомментировал обвинения Киева источник в ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Москву 20 августа, а 22 августа прилетела на переговоры в Киев. Такой график визитов немецкого руководителя показался украинцам обидным. В итоге они даже не устроили встречу канцлера в аэропорту на должном уровне.