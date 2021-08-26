Юристы полагают, что кандидаты могут нарушать нормы антикоррупционного законодательства

Глава Молодежного союза юристов Маргарита Пальцева направила на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова обращение с просьбой о проведении проверки кандидатов в депутаты Государственной думы на предмет участия в коммерческой деятельности иностранного бизнеса. В письме, которое попало в распоряжение СМИ, говорится о просьбе отреагировать на ситуацию в случае выявления фактов нарушения российского законодательства.

Согласно приведенным данным, ранее в СМИ появилась информация о том, что кандидаты в Госдуму Александр Тарнаев и Вадим Кумин, а также Сергей Левченко с Леонидом Калашниковым аффилированы с иностранным бизнесом, выступая бенефициарами компаний, выводящих средства из юрисдикции РФ в оффшор, тем самым нарушая законодательные нормы.

По словам Пальцевой, надзорное ведомство должно отреагировать на запрос, однако надежд на завершение проверки до завершения выборов мало. Многие зависит от самого интереса прокуратуры в проведении расследования и ее возможностей в получении соответствующих данных.

Пальцева также добавила, что в случае подтверждения упомянутых в СМИ сведений депутатам грозят серьезные последствия за нарушение законодательных норм – вопросы возникнут не только по проверке документов, но и к самим кандидатам. Факт сокрытия наличия бизнеса в зарубежных странах, заявила юрист, грозит депутатам даже уголовной ответственностью.