Байден уступил лидерство Америки России - СМИ

Байден уступил лидерство Америки России - СМИ
Джо Байден. Фото: CNP /MediaPunch via www.imago-im/www.globallookpress.com
Действующая администрация Белого дома стала наихудшей за последние несколько десятков лет

Президент США Джо Байден проигрывает критические войны, в которых он, возможно, даже не понимает, что сражается. Многие решения нынешнего хозяина Белого дома идут на пользу России и ослабляют Соединенные Штаты. Об этом говорится в статье The Hill.

Эксперты издания назвали команду Байдена самой худшей за последние несколько десятилетий. Белый дом, Пентагон, Госдеп и спецслужбы страны готовят почву для "поистине жалкой" геополитической борьбы XXI века, которую Америка может проиграть. Потенциально катастрофические решения были приняты за последние шесть месяцев, отмечается в материале.

"Вывод войск из Афганистана станет "золотым стандартом" для провалившейся государственной и военной стратегии. Это мгновенно укрепило позиции России и Китая, одновременно ослабив США. Геополитические последствия огромны", – следует из публикации.

Кроме фиаско Вашингтона с Афганистаном, авторы вспомнили еще несколько провалов действующей администрации.

Так, The Hill сочло спорным решением Байдена отказаться от санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Отмечается, что данная магистраль имеет чрезвычайно важное значение для России, и с ее помощью Москва усилит свое влияние в Европе. Традиционно для американских СМИ, издание объявило наш газ оружием, причем пострашнее ядерной угрозы.

В публикации указывается, что предшественник Байдена в президентском кресле Дональд Трамп занимал более жесткую позицию по "СП-2" и пытался помешать его строительству.

Другое мощное оружие авторы усмотрели в руках Китая, который захватывает жизненно важные сырьевые ресурсы для будущих политических инструментов. Пекин направил свои новые открытые природные богатства в создание уже традиционного "космического, кибернетического, военно-морского, гиперзвукового и ядерного оружия, фактически бросив вызов Штатам".

"Трамп был раздражающим, инстинктивным, резким, властным и часто неосведомленным, но его политика сохраняла Америку сильной и безопасной", констатируют авторы публикации.

По мнению экспертов издания, внешняя политика Байдена ведет США к катастрофе. Государство рискует проиграть важнейшие схватки со своими противниками, а действующий хозяин Овального кабинета может даже этого и не осознать.

Напомним, сегодня и без того в существующем из-за выхода войск Пентагона из Афганистана и установлении там власти запрещенного в РФ движения "Талибан" хаоса в этой стране произошел теракт вблизи аэропорта в Кабуле. По последним данным, погибли свыше 40 человек и больше сотни раненых. Также сообщается, что среди жертв взрыва есть и американские пехотинцы.

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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