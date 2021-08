Президент США Джо Байден, кажется, решил спрятаться после серии взрывов, которые сегодня потрясли столицу Афганистана. Так, стало известно, что теракт вблизи аэропорта Кабула привел к значительным изменениям в план работы как самого хозяина Белого дома, так и ряда ведомств американской администрации.

"В частности, по сообщениям американских журналистов, Байден отменил встречу с губернаторами, которая должна была пройти в четверг. При этом они отмечают, что "последуют и другие изменения"", – говорится в телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".

Отмечается, что на неопределенный срок перенесена встреча президента США с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Эту информацию подтверждает корреспондент ВГРТК в Вашингтоне Валентин Богданов в соцсети. По его словам, был отменен брифинг Пентагона, назначенный на 10:30 утра, и сдвинут в Белом доме.

"Байден не появляется и пока не сказал ни слова. Хаос и растерянность не в Кабуле, а в Вашингтоне", – подчеркнул журналист.

Позже Минобороны устами своего пресс-секретаря Джона Кирби подтвердило, что "ряд американских военнослужащих были убиты в ходе сегодняшней комплексной атаки в аэропорту Кабула". Кроме того, в результате подрыва есть среди представителей Пентагона и раненые. При этом точное их число не указывается. Ведомство выразило соболезнования семьям и коллегам погибших и всех пострадавших, назвав атаку чудовищной.

О страшных цифрах погибших американских военных своими путями узнают журналисты.

At least 10 US service members have been killed outside the airport in Kabul — from US officials according to our Pentagon team.