Попрятались: после взрывов в Кабуле Байден и его администрация исчезли

Попрятались: после взрывов в Кабуле Байден и его администрация исчезли
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американские власти переживают хаос и растерянность

Президент США Джо Байден, кажется, решил спрятаться после серии взрывов, которые сегодня потрясли столицу Афганистана. Так, стало известно, что теракт вблизи аэропорта Кабула привел к значительным изменениям в план работы как самого хозяина Белого дома, так и ряда ведомств американской администрации.

"В частности, по сообщениям американских журналистов, Байден отменил встречу с губернаторами, которая должна была пройти в четверг. При этом они отмечают, что "последуют и другие изменения"", – говорится в телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".

Отмечается, что на неопределенный срок перенесена встреча президента США с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Эту информацию подтверждает корреспондент ВГРТК в Вашингтоне Валентин Богданов в соцсети. По его словам, был отменен брифинг Пентагона, назначенный на 10:30 утра, и сдвинут в Белом доме.

"Байден не появляется и пока не сказал ни слова. Хаос и растерянность не в Кабуле, а в Вашингтоне", – подчеркнул журналист.

Позже Минобороны устами своего пресс-секретаря Джона Кирби подтвердило, что "ряд американских военнослужащих были убиты в ходе сегодняшней комплексной атаки в аэропорту Кабула". Кроме того, в результате подрыва есть среди представителей Пентагона и раненые. При этом точное их число не указывается. Ведомство выразило соболезнования семьям и коллегам погибших и всех пострадавших, назвав атаку чудовищной.

О страшных цифрах погибших американских военных своими путями узнают журналисты.


Так, представитель издания Fox News со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщил, что, по меньшей мере, 10 военнослужащих США "были убиты за пределами аэропорта в Кабуле".

"Это уже хуже, чем Бенгази. Теперь понятно, почему все официальные лица – Байден, Харрис, даже Блинкен и Остин – тут же попрятались. Выбирают, кому принимать на себя удар за эту катастрофу", – прокомментировал в "Фейсбук" происходящее в властями США политолог-американист Малек Дудаков.

Напомним, ранее в четверг, 26 августа, в Кабуле произошли два взрыва, которые в Вашингтоне признали террористическим актом. По последней информации Минздрава Афганистана, погибли более 60 человек, 150 пострадали. Ближе к вечеру пришли сообщения, что в Кабуле раздались еще как минимум два взрыва.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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