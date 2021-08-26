На пороге войны: крах американской гегемонии грозит миру новыми потрясениями - СМИ

На пороге войны: крах американской гегемонии грозит миру новыми потрясениями - СМИ
White House/www.globallookpress.com
Штаты повторяют путь Британской империи, убежден историк

Основы коллективной безопасности, выстроенные Лигой Наций после Первой мировой войны, через несколько лет стремительно рушились, а британская казна продолжала пустеть. Пополнение ресурсов можно было осуществить в кооперации с союзниками. Однако в преддверии новой мировой войны никто не желал смотреть в глаза реальности и признавать масштабы новой угрозы, пишет британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон.

По словам обозревателя, Штаты учатся только на своей истории, однако в свете последних событий Америка могла бы сопоставить себя с "межвоенной Великобританией". Аналогия, признает обозреватель, не самая удачная, так как потери Британии в обеих войнах несопоставимы с текущими неудачами США. У последних, к тому же, отсутствуют колониальные территории. Однако даже этого достаточно для того, чтобы сами американцы убеждали себя в том, что у них нет империи – даже после 20-летнего присутствия в Афганистане.

Историк приводит в подтверждение своих опасений экономический спад в Штатах и рост государственного долга, который неуклонно поднимается вверх. Еще одним фактором Фергюсон называет Китай, который, по мнению обозревателя, еще опаснее для Штатов, чем Советский Союз.

"Хорошо известны и амбиции Си Цзиньпина – наряду с давним идеологическим неприятием Коммунистической партией Китая свободы личности, верховенства закона и демократии", – пишет Фергюсон.

Тем самым, полагает обозреватель, Штаты рискуют повторить путь Британской империи. 

"Не так трудно разглядеть последовательность событий, которые могут стать причиной новой и никому ненужной войны – скорее всего, из-за Тайваня, на который нацелен Си Цзиньпин, и который Штаты должны защищать. Расклад в Восточной Азии претерпевает изменения", – пишет историк.

Вывод американского контингента из Афганистана, полагает Фергюсон, стал демонстрацией поражения – не только в глазах "Талибана"*, но и РФ с Китаем.

*запрещенная в России террористическая организация
Источник: The Economist ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость298476
Пожаловаться Ответить
Гость298776
ну у нас пока все нормально, а вот то что раха повторяет путь СССР -1000%
у вас номальное - это сортир шкурять от заката до рассвета
игорь
Пожаловаться Ответить
крах идет уже более ста лет
с тех пор когда предатели собственной российской империи предали свою страну и создали ссср
Гость298776
Пожаловаться Ответить
ну у нас пока все нормально, а вот то что раха повторяет путь СССР -1000%
1
новости партнеров

Россияне "продают душу" МФО

Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение

"Газпром" вынужден придумать план Б по "Северному потоку-2" из-за решения Европы

У российского монополиста остались сложные пути для возможности заполнить на 100% новую трубу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей