Штаты повторяют путь Британской империи, убежден историк

Основы коллективной безопасности, выстроенные Лигой Наций после Первой мировой войны, через несколько лет стремительно рушились, а британская казна продолжала пустеть. Пополнение ресурсов можно было осуществить в кооперации с союзниками. Однако в преддверии новой мировой войны никто не желал смотреть в глаза реальности и признавать масштабы новой угрозы, пишет британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон.

По словам обозревателя, Штаты учатся только на своей истории, однако в свете последних событий Америка могла бы сопоставить себя с "межвоенной Великобританией". Аналогия, признает обозреватель, не самая удачная, так как потери Британии в обеих войнах несопоставимы с текущими неудачами США. У последних, к тому же, отсутствуют колониальные территории. Однако даже этого достаточно для того, чтобы сами американцы убеждали себя в том, что у них нет империи – даже после 20-летнего присутствия в Афганистане.

Историк приводит в подтверждение своих опасений экономический спад в Штатах и рост государственного долга, который неуклонно поднимается вверх. Еще одним фактором Фергюсон называет Китай, который, по мнению обозревателя, еще опаснее для Штатов, чем Советский Союз.

"Хорошо известны и амбиции Си Цзиньпина – наряду с давним идеологическим неприятием Коммунистической партией Китая свободы личности, верховенства закона и демократии", – пишет Фергюсон.

Тем самым, полагает обозреватель, Штаты рискуют повторить путь Британской империи.

"Не так трудно разглядеть последовательность событий, которые могут стать причиной новой и никому ненужной войны – скорее всего, из-за Тайваня, на который нацелен Си Цзиньпин, и который Штаты должны защищать. Расклад в Восточной Азии претерпевает изменения", – пишет историк.

Вывод американского контингента из Афганистана, полагает Фергюсон, стал демонстрацией поражения – не только в глазах "Талибана"*, но и РФ с Китаем.

*запрещенная в России террористическая организация