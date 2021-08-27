Байден выдал секретную информацию после терактов в Афганистане

Байден выдал секретную информацию после терактов в Афганистане
Фото: Pool via CNP /GLOBAL LOOK press
На оговорку президента США обратила внимание Мария Захарова

В Вашингтоне могли знать, где находятся базы запрещенной террористической группировки ИГИЛ* в Афганистане, но ничего не предпринимали по этому поводу, пока в Кабуле не погибли граждане США. Такой вывод следует из заявления главы Белого дома Джо Байдена после серии терактов в афганской столице.

Несколько взрывов в Кабуле прогремели в четверг, 26 августа. Погибли десятки людей, в том числе 13 военнослужащих США. В Вашингтоне на теракты отреагировали после длительной задержки. Спустя несколько часов после трагедии Байден все-таки появился на публике и, выдержав минуту молчания, заявил, что приказал атаковать базы ИГИЛ и убежища их главарей.

Получается, у американского руководства и спецслужб была информация, где скрываются террористы, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!!!!!!!!!!!!!!",

– написала дипломат в телеграм-канале, выражая бурные эмоции с помощью знаков препинания.

Боевики ИГИЛ уже взяли на себя ответственность за теракты, передает РИА ФАН.

Ситуация в Афганистане осложнилась после начала вывода американских войск из этой страны. Власть там захватили талибы (Талибан – запрещенное в РФ террористическое движение). Эвакуация западных военнослужащих в последние дни больше напоминала бегство. За это президента Байдена подвергли жесткой критике даже лояльные ему СМИ.

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ
Гость300051
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Да эти взрывы сами америкосы и устроили. Если посмотреть кому это выгодно то однозначно им. Талибам это не нужно, им сейчас нужно показать с лучшей стороны, Европейцам тоже нафиг, им-бы своих вывезти да с мигрантами справиться. А вот пиндосии самое оно, сгладить свой обсиранс в Афгане и показать всем что без них сразу начинается беспредел.
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