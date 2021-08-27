"Пандемия безумия": на Украине сочли другие страны недостойными ее уровня развития

"Пандемия безумия": на Украине сочли другие страны недостойными ее уровня развития
Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
продолжение"Это самодурство": на Украине заступились за оскорбленную Скабееву
Незалежная не перестает поражать общественность

Украинские деятели похоже соревнуются между собой за звание автора самого фантасмагорического высказывания. Стоит отметить, что у одиозной писательницы Ларисы Ницой есть все шансы выбиться в лидеры в этом неофициальном забеге безумия. Так, общественница объявила, что украинцы являются очень древней нацией, которая по своему цивилизационному развитию в разы превосходит многие другие народы.

Литературная труженица посетовала, что такому умудренному опытом государству, как Украина, приходится снисходить до уровня остальных стран. Лариса убеждена в превосходстве украинцев над другими народами. Писательницу весьма печалит, что высокоразвитые незалежные вынуждены выстраивать коммуникации с отсталыми представителями человечества.

Ницой считает, что Украина давно стала страной, которая готова делиться с другими. Однако ряд государств никак не могут оценить некие благородные порывы Киева. Впрочем, о каких именно благодеяниях со стороны украинского государства идет речь, Лариса не уточнила. Статья писательницы опубликована в издании "Главред".

Стоит отметить, что интернет-пользователи весьма бурно отреагировали на очередной выпад украинки.

"И при чем она это на полном серьезе. И таких там много. И уже не только там, эта коричневая зараза расползается в том числе и по странам, окружающим Россию. Пандемия безумия", "Ницой место в психушке. Хотя у них каждый первый историческую ахинею несет", "Ничего не поняла... Каким бедным странам помогает Украина, чтобы опуститься до их уровня?", "Иногда им приходится спускаться с пальм", – пишут читатели РИА "Новости". 

Недавно в Сети оценили не менее странные слова писательницы о "стыривании" русского языка.

Источник: Главред ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость300215
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Мало того, что она сумасшедшая, так еще и слабоумная. Ее лечить надо, а не давать права кукарекать публично.
Гость301807
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Может это писатели-фантасты.Хотя скорее шизофреники.
Гость297498
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сказочные дбл блд ))
Настоящий Одессит
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Деградированные личности из Усраины.
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