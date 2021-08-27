Торжественное мероприятие не могут начать без высоких гостей

Любопытный инцидент произошел в Молдавии. Сегодня, 27 августа, там должен состояться торжественный парад в честь Дня независимости государства. Однако мероприятие уже отложили на целый час.



Причиной стало опоздание украинского президента Владимира Зеленского. Также приехать вовремя не сумел глава Румынии Клаус Йоханнис.

По имеющимся данным, воздушные суда украинского и румынского главнокомандующих задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. В аэропорту молдавской столицы сильный туман, пишет "Украина.ру".

Стоит отметить, что это первый в истории Молдавии случай, когда праздничный парад на День независимости откладывается из-за плохих метеоусловий в аэропорту Кишинева.

Судя по всему, решение Зеленского приехать в Молдавию день в день с празднованием торжества оказалось плохой идеей. Украинскому главнокомандующему стоило быть более дальновидным и взять во внимание, что в пути могут произойти различные неурядицы.

Например, польский лидер Анджей Дуда проявил больше уважения к молдавскому государству и прибыл туда на день раньше. Так что теперь он вместе со всеми явившимися вовремя должен ждать украинского и румынского президентов.

Известно, что борт Зеленского не может приземлиться в Кишиневе из-за тумана, а борт Йохансона не может вылететь из Бухареста по причине неблагоприятных условий.

Кстати, недавно Зеленского жестко осадил экс-посол США. Он призвал украинского президента забыть о санкциях против российской газовой магистрали "Северный поток – 2".