Тайное немецкое сообщество считает Калининград частью Германии – эксперт

Тайное немецкое сообщество считает Калининград частью Германии – эксперт
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жители ФРГ не отказались от притязаний на наши территории

Российская Федерация уже давно привыкла к нападкам и безосновательным территориальным претензиям других государств. Как оказалось, в Германии даже есть особые маргинальные сообщества, которые убеждены, что Калининград все еще является частью так называемой Германской империи.

Завесу тайны над их деятельностью приоткрыл известный политолог Александр Асафов. Эксперт рассказал, что эти странные люди считают, что империя немцев времен XIX века все еще существует. Они соблюдают законодательные нормы тех лет и в целом продолжают жить прошлым.

При этом маргиналы убеждены, что земли, давно и безвозвратно переданные России и Польше, все еще являются немецкими. В частности, речь идет о нашей Калининградской области. На этом фоне особое значение принимает скандал с плакатами. Сегодня, 27 августа, выяснилось, что неизвестные расклеили на территории Германии агитки с картами, где Калининград еще входит в состав этого государства.

Впрочем, по мнению Асафова, эта выходка никак не связана с тайными сообществами. Эксперт убежден, что таким образом неизвестные провокаторы хотели устроить скандал в Германии в преддверии выборов немецкого канцлера. Своим мнением политический аналитик поделился в беседе с корреспондентом издания "Лента.ру".

К слову, этим летом американский эксперт заявил, что вашингтонская администрация собирается подготовить Украину, Литву и Польшу к атаке на Калининград.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость298751
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Когда же эти твари успокоятся? Мало им 2 мировых войн. За два столетия Америка бомбила и убивала по всему миру множество мирных стран. Когда же это закончится?
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