Местные жители не одобряют решение представителя власти

Журналистам удалось выяснить, что японский премьер-министр Есихидэ Суга решил отказаться от поездки на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке. Японец боится COVID-19 и предпочитает сидеть на родине. Такую позицию важнейшего лица в государстве высмеяли простые японцы.

Официальным предлогом для отказа от путешествия в Россию будет названа сложная эпидемиологическая обстановка. Такую информацию разузнали журналисты издания Yahoo News Japan.



Впрочем, у простых интернет-пользователей из Страны восходящего солнца другое мнение на этот счет. Некоторые предположили, что решение японских властей связано с распоряжением их американских кураторов. Один из разозлившихся читателей издания прямо объявил, что Япония является "вассалом Америки".



Другой интернет-пользователь призвал Суга передумать и все-таки отправиться в гости к россиянам. По его мнению, борьба премьер-министра с COVID-19 в Японии не дала никаких результатов. Читатель предложил высокопоставленному японцу попробовать добиться каких-то позитивных для Токио итогов в России.



Стоит отметить, что японские власти никак не хотят отказаться от грез по поводу Курильских островов. Токио мечтает захватить наши территории. Однако Японии давно пора распрощаться с пустыми мечтаниями. Недавно Москва жестко ответила на обвинения в "оккупации" Курил.

