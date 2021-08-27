Испугавшегося поездки в Россию премьера Японии подняли на смех

Испугавшегося поездки в Россию премьера Японии подняли на смех
Есихидэ Суга. Фото: POOL/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Местные жители не одобряют решение представителя власти

Журналистам удалось выяснить, что японский премьер-министр Есихидэ Суга решил отказаться от поездки на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке. Японец боится COVID-19 и предпочитает сидеть на родине. Такую позицию важнейшего лица в государстве высмеяли простые японцы.

Официальным предлогом для отказа от путешествия в Россию будет названа сложная эпидемиологическая обстановка. Такую информацию разузнали журналисты издания Yahoo News Japan.

Впрочем, у простых интернет-пользователей из Страны восходящего солнца другое мнение на этот счет. Некоторые предположили, что решение японских властей связано с распоряжением их американских кураторов. Один из разозлившихся читателей издания прямо объявил, что Япония является "вассалом Америки".

Другой интернет-пользователь призвал Суга передумать и все-таки отправиться в гости к россиянам. По его мнению, борьба премьер-министра с COVID-19 в Японии не дала никаких результатов. Читатель предложил высокопоставленному японцу попробовать добиться каких-то позитивных для Токио итогов в России.

Стоит отметить, что японские власти никак не хотят отказаться от грез по поводу Курильских островов. Токио мечтает захватить наши территории. Однако Японии давно пора распрощаться с пустыми мечтаниями. Недавно Москва жестко ответила на обвинения в "оккупации" Курил. 

Источник: Yahoo News Japan ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Настоящий Одессит
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Если бы Япония ликвидировала пиндосовскую военную базу, вот тогда Россия и Япония поговорить по серьезному.
Гость299954
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Гость298348
Курили будут вернут Японии
Конечно будут, как только Япония войдет в состав Poccии...
Гость296733
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Гость298348
Курили будут вернут Японии
Прям завтра, осталось только подпоясаться, как говорится
Гость298348
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Курили будут вернут Японии
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