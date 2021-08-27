Показания соратников политика сильно расходятся

Неприятный инцидент в День независимости Украины, когда экс-президента Петра Порошенко на празднике облили зеленкой, мог быть инсценирован самим политиком, чтобы привлечь к себе внимание. К такому выводу склоняются украинские эксперты, анализируя все поступающие новые данные.

Так, соратник Порошенко по партии "Евросолидарность" Александр Погребиский рассказал в "Фейсбуке", что нападавшего Илью Пустовгара долго держали в Печерском управлении полиции Киева – по крайней мере, он был там еще в час ночи 25 августа. А в 6 утра оказался уже в реанимации районной больницы с "алкогольной интоксикацией", сообщил депутат, добавив, что ему интересно узнать, "что делали полицейские с господином Ильей все это время".

"Погребиський, видимо, намекает, что Пустовгара хотели спрятать. Ведь Порошенко заявил, что его облили зеленкой по приказу Зеленского",

– отмечают авторы телеграм-канала Klymenko Time. Они указывают на явную нестыковку в показаниях соратников Порошенко, ведь ранее адвокат экс-президента Игорь Головань жаловался, что нападавшего отпустили из отделения полиции спустя три часа после происшествия безо всяких последствий.

"История с нападением остается мутной. И версия про инсценировку от самого Порошенко – вполне реалистичной",

– отмечают аналитики. Сомнений в том, что на экс-президента реально напали, добавляет и тот факт, что рядом с Порошенко на мероприятии находилась и его жена Марина. Однако когда облитый зеленкой политик попросил у полицейских отвезти его в безопасное место, он не позаботился о супруге: на видеокадрах видно, что он уезжает в патрульной машине один, а жена остается на улице с охранницей.

Сам пострадавший обвинил во всем действующего президента Незалежной Владимира Зеленского, но предупредил, что "настоящего патриота зеленой соплей не остановить". В Офисе на Банковской допустили, что Порошенко страдает серьезным недугом.