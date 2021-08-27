Лавров дал совет США по поводу Афганистана

продолжениеСША и "Талибан"* начнут торг после взрывов в Кабуле – эксперт
История раз за разом дает американцам один и тот же урок

Западным странам пора уже начать учиться на своих ошибках. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в пятницу, 27 августа.

Дипломат напомнил, что попытки США навязать другим собственную систему ценностей плохо заканчивались и в Ираке, и в Ливии. Теперь проблемы возникли в Афганистане.

"Очень надеюсь, что уж с третьего раза можно будет такой вывод уже закрепить в сознании политиков, которые рассматривают дальнейшие действия на чужих просторах",

– приводит слова Лаврова РИА "Новости".

США объявили о выводе войск из Афганистана весной 2021 г. после 20-летнего пребывания в этой стране. Летом 2021 г. власть в провинциях, а затем и в Кабуле захватили талибы (Талибан – запрещенное в РФ террористическое движение).

Накануне в афганской столице прогремело несколько взрывов, жертвами которых стали десятки человек, в том числе американские военнослужащие. Ответственность за преступление взяли на себя боевики ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация). Из заявлений, которые прозвучали из Белого дома, в Москве сделали вывод, что американскому руководству было известно о дислокации террористов в Афганистане, но ранее они ничего не предпринимали.

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Настоящий Одессит
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Странно все это.
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