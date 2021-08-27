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Президент Владимир Зеленский на предстоящей 31 августа в Вашингтоне встрече с главой США Джо Байденом должен настоять на возможности размещения американских войск на территории Украины. К этому лидера нации призвал бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире телеканала NTA.
"Среди действенных вещей – это соглашение о безопасности с США, с реальными гарантиями, это оружие и это размещение, конечно, постепенное американских подразделений, американской инфраструктуры", – заявил дипломат.
По его мнению, власти страны должны добиваться от НАТО реального включения Украины в его состав, а не просить особого статуса вне альянса.
"Посмотрите на Афганистан, у которого такой статус был. Не нужно вестись на какие-то вещи, кроме реального партнерства и союзничества с нашими друзьями", – считает экс-министр.
Он отметил, что для реального сотрудничества и партнерства нужно вернуть уважение и доверие к Украине. По его словам, ради союза с Америкой украинцам необходимо перестать "троллить партнеров и друзей", потому что киевский режим может быть затроллен в ответ.
"Нужно говорить друг с другом жестко и искренне, но глаза в глаза, а не через СМИ", – резюмировал урожденный курянин.
Напомним, накануне произошел крупнейший теракт в афганской столице Кабуле. В ходе серии взрывов рядом с аэропортом, где находилось большое количество людей, пытающихся покинуть страну, по последним данным, погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих.
Президент Байден, который вместе со всей своей администрацией несколько часов не мог собраться с мыслями, чтобы что-то заявить по факту теракта нации, позже пообещал, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по запрещенной в РФ террористической организации ИГ.
Некоторые эксперты полагают, что трагедия в Афганистане может отодвинуть на неопределенный срок встречу Зеленского с хозяином Белого дома.
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