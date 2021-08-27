Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Москва не собирается выпрашивать у западных стран каких-либо послаблений для России в вопросе санкций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе сегодняшней пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Трансляцию брифинга вел ютуб-канал "RT".
Одна из журналистов обратила внимание на тот факт, что итальянские СМИ в своих публикациях предположили, что шеф российской дипломатии едет в Рим, в том числе, чтобы просить снять ограничительные меры с Москвы.
По словам нашего министра, тема рестрикций не становилась предметом для обсуждений ни в одной из стран, которые он посетил в ходе своего европейского турне.
"Мы многократно говорили, что мы санкционную тематику не собираемся обсуждать с теми странами, которые этими санкциями пользуются как инструментом в отсутствие, по видимому, иных методов в продвижении внешней политики", – подчеркнул Лавров.
Также он добавил, что Россия никогда не будет ни у кого выпрашивать санкционных послаблений. Министр посетил Венгрию, Австрию и Италию по приглашению властей этих государств, указал Лавров.
Кроме того на брифинге глава внешнеполитического ведомства РФ прокомментировал события в Афганистане, в том числе теракт, который накануне пережил Кабул. Дипломат от имени России его осудил и выразил соболезнования семьям погибших.
Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение
У российского монополиста остались сложные пути для возможности заполнить на 100% новую трубу