Шеф отечественной дипломатии указал причину своего европейского турне

Москва не собирается выпрашивать у западных стран каких-либо послаблений для России в вопросе санкций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе сегодняшней пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Трансляцию брифинга вел ютуб-канал "RT".

Одна из журналистов обратила внимание на тот факт, что итальянские СМИ в своих публикациях предположили, что шеф российской дипломатии едет в Рим, в том числе, чтобы просить снять ограничительные меры с Москвы.

По словам нашего министра, тема рестрикций не становилась предметом для обсуждений ни в одной из стран, которые он посетил в ходе своего европейского турне.

"Мы многократно говорили, что мы санкционную тематику не собираемся обсуждать с теми странами, которые этими санкциями пользуются как инструментом в отсутствие, по видимому, иных методов в продвижении внешней политики", – подчеркнул Лавров.

Также он добавил, что Россия никогда не будет ни у кого выпрашивать санкционных послаблений. Министр посетил Венгрию, Австрию и Италию по приглашению властей этих государств, указал Лавров.

Кроме того на брифинге глава внешнеполитического ведомства РФ прокомментировал события в Афганистане, в том числе теракт, который накануне пережил Кабул. Дипломат от имени России его осудил и выразил соболезнования семьям погибших.

