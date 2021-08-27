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Британия, Соединенные Штаты, Канада, а также Швеция со Швейцарией намерены вместе создать партнерский фонд для поддержки Украины, которая "борется против дестабилизирующего влияния РФ" на юго-востоке страны. Информация поступила от британского посольства на Украине.
На сайте источника указывается и название будущего фонда: "Партнерство за сильную Украину", анонсированное британским МИДом.
Как отметили дипломаты, фонд начнет действовать уже в этом году и привлечет до 35 миллионов фунтов стерлингов "от доноров" в трехлетний срок. Финансирование запланировано на укрепление потенциала регионов, которые пострадали от конфликтов. На странице посольства в "Фейсбук" указывается, что помощь может включать в себя "технические консультации" и "грантовые инвестиции" для улучшения доступа местного населения к государственным услугам.
Цель фонда, говорится в сообщении, – повышение качества услуг ЖКУ, рост доходов местных фермеров и расширение связей между конфликтными сторонами на Украине.
На новость отреагировали читатели болгарского портала news.bg, многие сильно усомнились в пользе от такой помощи.
"Странная работа. Запад оказывает помощь фашистскому режиму в их геноциде против украинцев в Донбассе", "Хватит уже этой Украины! Весь мир перепахали из-за того, что русские забирают свои газовые деньги. Когда им платят, они очень хороши, а когда прекращают – нет", "40 миллионов евро на 3 года? Какой вздор придумывают англо-американцы, чтобы прикрыть свою слабость. Пусть сначала уберут грязь, которую развели в Афганистане и в других странах", – пишут читатели.
Ранее французские читатели раскритиковали призыв Зеленского и Дуды предоставить Украине членство в ЕС и НАТО.
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Поддерживают фашистский режим киева и натравливают на войну с Россией.
В 1972 году поддержали фашистский режим в Чили и натравили фашистов на законное правительство, поддерживающее контакты с ссср. В итоге фашистский режим убил президента, страну возглавил диктатор и установился фашизм дол 1990 года. Фашизм плох если он угрожает англосаксам, а во всех остальных случаях фашизм полезен. Англосаксы всегда играют по двойным стандартам.