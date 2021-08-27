Жириновский заявил, что впервые будет участвовать в выборах в электронном формате

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Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что прошел регистрацию в качестве электронного избирателя. Политик признался, что впервые воспользовался такой услугой. Информация об успешном результате поступила ему от мэрии Москвы.
Глава либерально-демократической партии отметил, что прошел дополнительную проверку для безопасности самого процесса регистрации – такое правило, пояснил Жириновский, необходимо для того, чтобы ЦИК убедился в достоверности лица, подающего заявление на регистрацию.
"Поэтому я накануне получил специальное электронное приглашение к электронному голосованию и смогу голосовать из любой точки планеты", – сообщил политик.
По мнению Жириновского, за электронным форматом волеизъявления стоит будущее. Такое нововведение позволит исключить всяческие попытки фальсификации, "каруселей, вбросов и подделки протоколов". Возможности Интернета снижают подобную вероятность к нулю из-за действий технических служб.
"Да и вообще, мы в будущем перейдем к референдуму, к такой цифровой демократии, чтобы граждане по любому вопросу, где бы они ни находились, могли проголосовать, и решение будет приниматься с учетом их мнения", – высказался Жириновский.
Глава либерал-демократов добавил, что подобная система уже действует в Швейцарии.
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