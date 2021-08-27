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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию, которая является нарушением декларации о независимости этого государства. Однако, полагает политический консультант Анатолий Вассерман, вся история современной Украины является непрерывным нарушением ранее принятых решений.
Таким образом эксперт оценил новую стратегию о внешнеполитической деятельности Украины, в рамках которых администрация придерживается стратегического курса на членство в НАТО и ЕС.
Консультант напомнил, что Североатлантический альянс не ждет Украину. Для Киева же документ является чистой формальностью и вынужденным шагом против большинства населения страны, чтобы создать "иллюзию независимости", передает "Свободная Пресса".
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