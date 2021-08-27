Норвежцев предупредили о суровом наказании за оскорбление России

Норвежцев предупредили о суровом наказании за оскорбление России
Gazprom/www.globallookpress.com
Власти ввели крупный штраф за серьезное правонарушение

Норвежские власти установили предупредительный знак на границе с Российской Федерацией. Он находится у трассы, ведущей к реке Якобсельв – там проходит государственная граница на маловодье в несколько метров шириной.

Предупредительная табличка напоминает туристам, что тем, кто решит справить нужду на государственной границе, грозит весьма серьезный штраф – его размер составляет 290 евро (порядка 21 тысячи рублей – прим. ред.). Таким образом, на недавно установленном на речной границе знаке говорится о том, что справлять нужду в сторону Российской Федерацией противозаконно и влечет за собой крупный денежный штраф.

По словам местного пограничного комиссара Йенса Хойлунна, пограничные службы довольно часто патрулируют указанный район, предупреждая граждан о недопустимости такого действия. Однако за последнее время подобные случаи, указывает Хойлунн, не фиксировались.

Сам знак расположен в весьма известном месте – здесь нередко останавливаются туристы, решившие сделать остановку после длительной поездки. Не исключено, полагает комиссар, что кому-то тут может приспичить.

Закон, устанавливающий поведение у границ с Россией, действует еще с 1950 года. В нем говорится о запрете на "оскорбительное поведение, направленное против соседнего государства или его властей".

Хойлунн же, отмечает источник, несет ответственность за соблюдение законов и соглашений, которые регулируют добрососедские отношения между государствами. При этом российская сторона никогда не изъявляла жалоб из-за инцидентов с мочеиспусканием на пограничной территории.

"Вы можете подумать, что это серьезно, однако мы просто следим за соблюдением существующих пограничных правил, – высказался Хойлунн.

Ранее бывшему послу Азербайджана Исфандияру Вагабзаде запретили въезд в Россию сроком на 50 лет.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость301807
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Напомнило,как во времена Советско-китайского конфликта,китайцы на границе поставили огромные плакаты с изображением голой задницы.В ответ на это,наши погранцы поставили плакаты с изображением Мао Цзэдуна.
После этого китайцы убрали плакаты с изображением задниц.
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