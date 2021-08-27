Пентагон запретил военным базам в Европе использовать российские энергоресурсы

Пентагон запретил военным базам в Европе использовать российские энергоресурсы
Фото: Liu Jie/XinHua/www.globallookpress.com
Американское оборонное ведомство хочет показать союзникам на континенте, как бороться против "Северного потока-2"

Пентагон запретил американским базам в Европе закупать российские энергоресурсы во исполнение положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Таким образом, военное ведомство хочет продемонстрировать союзниками на континенте солидарность с противниками газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, комментируя RT решение Пентагона. По его мнению, Минобороны США действуют исключительно в политическом русле Вашингтона. При этом те исключения, о которых говорится в документах ведомства, будут применимы в тех случаях, когда невозможно обойтись без российских источников энергии или нельзя установить их принадлежность.

"Это не связано напрямую с обороноспособностью, с обеспечением военной безопасности в Европе. Это следствие политических маневров администрации США, связанных с "Северным потоком – 2", с декларируемым обеспечением "энергетической безопасности" в Европе", – считает Ярыгин.

По его мнению, выполнить такой запрет представляется вообще маловероятным, т.к. технологически проблематично установить или заменить "условно российскую на условно нероссийскую" энергию. А вот делать соответствующие громкие заявления стало в настоящее время весьма популярно, резюмировал эксперт.

Ранее в пятницу, 27 августа, Пентагон запретил американским военным базам в Европе заключать контракты на приобретение всех видов российских энергоресурсов. Одновременно, согласно опубликованному документу, допускается возможность исключений из правила.

В комментариях пользователи с иронией и сарказмом представили, как американские военные будут жить в Европе без российского топлива или лампочки Ильича, особенно пребывая на Украине (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"в розетку вилку не втыкай, на плитке газ не зажигай!!!", "Это если Россия продала газ Германии, Германия сгенерировала из газа электроэнергию, а на американской базе зажглась лампочка то это зрада зрадная. И как с этим сейчас жить?", "Американцы будут использовать "реверс" !!!!", "будут топить кизяками. На украине сейчас идет заготовка кизяков", "Понятно, будут покупать "словацкий газ". У некроликов нахватались", "И это все, чем могут ответить США на запуск СП-2?))) Стыдно Америка, очень стыдно, вся Украина в тебя верила!)))))".

Источник: RT ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Россияне "продают душу" МФО

Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение

В Европе заговорили о продаже "Северного потока - 2"

Для соблюдения европейских нормам России придется расстаться с магистралью, полагают чиновники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей