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Президент Соединенных Штатов Джо Байден предоставил военному командованию все необходимые полномочия для проведения операций против боевиков ИГ*. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.
Как отмечает источник, командование наделено всей доступной свободой действий по решению президента. В Пентагоне заявили, что располагают всеми ресурсами для эффективного выполнения операции.
Байден также поручил государственному секретарю продолжать дипломатические усилия, нацеленные на обеспечение возможностей для гражданских лиц третьих стран, включая население Афганистана с визами, покинуть исламскую республику.
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