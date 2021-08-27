В Пентагоне заявили, что располагают всеми средствами

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предоставил военному командованию все необходимые полномочия для проведения операций против боевиков ИГ*. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Как отмечает источник, командование наделено всей доступной свободой действий по решению президента. В Пентагоне заявили, что располагают всеми ресурсами для эффективного выполнения операции.

Байден также поручил государственному секретарю продолжать дипломатические усилия, нацеленные на обеспечение возможностей для гражданских лиц третьих стран, включая население Афганистана с визами, покинуть исламскую республику.

*террористическая организация, запрещена в РФ