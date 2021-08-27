Госслужащий попросил остаться дома из-за крайне важного события

Глава Минтранса Соединенных Штатов Питер Буттиджич не смог принять участие на саммите "Крымская платформа" из-за важного в личной жизни события: американский госслужащий вместе со своим супругом Честеном Буттиджичем усыновил ребенка.

Как отмечает источник, вместо министра транспорта Белый дом решил отправить в Киев на саммит главу Министерства энергетики Дженнифер Гранголм. Соответствующее заявление сделал экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Уолкер для украинских журналистов.

Изначально американская администрация планировала отправить на Украину Буттиджича, однако из-за усыновления ребенка глава Минтранса попросил остаться дома. В целом же Уолкер считает финальный выбор членов американской делегации не самым удачным.

Политик объяснил, что Белый дом отправил в Киев фигуру, которая не отвечает за вопросы безопасности и внешнеамериканской политики. Такого просчета, уверен он, можно было бы избежать, если бы на саммите присутствовал компетентный в указанных вопросах чиновник, пишут "Українські Новини" со ссылкой на "Главком" (заблокировано в РФ).

Уолкер также заявил, что считает взаимосвязанными сферы энергетики и безопасности.

"Одна из причин, по которой Украина выражает обеспокоенность вокруг трубопровода и газа – это рычаг, который Россия получает над Германией. Это означает, что Российская Федерация нападает на Украину, одновременно стараясь не прерывать поставки газа для Германии", – заключил экс-представитель США по вопросам Незалежной.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что Штаты послали Европе сигнал, решив изначально отправить на "Крымскую платформу" Буттиджича.