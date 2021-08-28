"Вытащите этого дурака из Белого дома": британцы обсуждают фото повесившего голову Байдена

"Вытащите этого дурака из Белого дома": британцы обсуждают фото повесившего голову Байдена
Джо Байден. Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кадр сделали на скандальной пресс-конференции, посвященной перевороту в Афганистане

Кадр сделали на скандальной пресс-конференции, посвященной перевороту в Афганистане

Читатели зарубежных СМИ не исключили, что скоро ключи от Белого дома получит Россия.

Пользователи обсуждают кадр с пресс-конференции, где лидер США Джо Байден оскандалился, пошутив на тему ситуации в Афганистане, и недоумевают: неужели политик не понимает, что происходит? Дискуссия развернулась под публикацией издания Daily Mail. Обсуждая фото с повесившим голову президентом Штатов, комментаторы отпускали весьма нелицеприятные замечания в его адрес.

"…Вытащите этого дурака из Белого дома и верните Трампа до того, как Америка проиграет еще одну войну", – гневно написал один из них, отметив, что ситуация в Афганистане ухудшается и народ продолжает гибнуть.

Другой также сравнил Байдена с его предшественником Дональдом Трампом, назвав первого слабаком, а второго – настоящим командиром, который не стал бы себя вести подобным образом.

Еще один комментатор назвал президента США "катастрофой для человечества" и усомнился, что Байден физически и морально в состоянии управлять страной.

В комментариях прозвучал и прогноз о том, что если ситуация не изменится, Россия вскоре сможет заполучить "ключи от Белого дома".

Напомним, на пресс-конференции Байден на вопрос репортера об американских военных отпустил странную шутку, которая неприятно удивила публику. Подробности – в нашем материале.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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